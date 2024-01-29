Оформление уголка потребителя — специально организованное место, где потребители могут получить информацию о товарах и услугах, а также о правах и защите своих интересов.

Он должен быть расположен в удобном месте, где его легко заметить, например, на видном месте в зоне приема посетителей.

В уголке потребителя должна быть представлена информация о правах потребителей, контактные данные службы поддержки, а также информация о правилах возврата и обмена товаров. Эта информация должна быть доступна на понятном для потребителей языке, включая иностранные языки, если это необходимо.

Для удобства посетителей в уголке потребителя должны быть образцы заполнения жалоб и заявлений, а также информация о процедуре их рассмотрения. Это поможет потребителям быстро и легко оформить свою жалобу или заявление.

Также в уголке потребителя можно разместить информацию о текущих акциях, скидках и специальных предложениях для потребителей. Это поможет привлечь внимание посетителей и стимулировать их покупки.

Важно также обеспечить наличие информационных материалов о правилах безопасности при использовании товаров и услуг. Это поможет убедить потребителей в качестве товаров и услуг, а также защитить их от возможных опасностей.

Поддерживайте уголок потребителя в аккуратном и чистом состоянии, обеспечьте актуальность информации и доступность материалов. Это поможет создать положительное впечатление и повысить уровень доверия потребителей.

Памятка по оформлению уголка потребителя