Важные изменения в налогообложении для российских компаний в 2024-2025 годах

Будут ли российские компании сталкиваться с серьезными налоговыми изменениями в ближайшие годы?

Да, начиная с 2024 года, в России планируется повышение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Это изменение затронет как отечественные компании, так и иностранные фирмы, ведущие деятельность в стране.

Как сейчас рассчитывается налог на прибыль?

В настоящее время налог на прибыль определяется как разница между доходами и расходами компании с учетом установленных вычетов. Некоторые виды доходов, такие как залоги и задатки, не облагаются налогом. Также существуют льготные ставки для определенных отраслей, например, для ИТ-компаний действует нулевая ставка налога на прибыль.

Что изменится после реформы 2024 года?

После реформы ставка налога на прибыль вырастет до 25%, однако льготы для отдельных отраслей будут сохранены. Так, для ИТ-компаний ставка налога увеличится до 5%. Компании, инвестирующие в развитие своего бизнеса, получат право на дополнительные налоговые вычеты.

Повышение налога на прибыль позволит отменить некоторые другие сборы, такие как экспортные пошлины. Тем не менее, маловероятно, что это полностью компенсирует возросшие расходы компаний на уплату увеличенного налога.