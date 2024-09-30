Новая прогрессивная шкала НДФЛ: от 13% до 22% в 2024-2025 годах

В России вводятся значительные изменения в подоходный налог (НДФЛ). Вместо единой плоской ставки 13%, которая действовала на протяжении более 20 лет, будет внедрена прогрессивная шкала налогообложения. Теперь ставка НДФЛ будет зависеть от уровня дохода граждан.

Предусматриваются следующие налоговые ступени:

Доход до 2,4 млн рублей в год — 13%

Доход от 2,4 до 5 млн рублей — 15%

Доход от 5 до 20 млн рублей — 18%

Доход от 20 до 50 млн рублей — 20%

Доход свыше 50 млн рублей — 22%

Важно отметить, что повышенные ставки применяются только к части дохода, превышающей установленные пороги. Это означает, что для высокооплачиваемых граждан рост налоговой нагрузки будет постепенным и справедливым.

Например, если годовой доход человека составляет 3 млн рублей, то по новой шкале он заплатит всего на 1000 рублей больше, чем при плоской ставке 13%. Это объясняется тем, что лишь 600 тыс. рублей из его дохода облагаются по повышенной ставке 15%. Эта сумма приведена для наглядности и может отличаться в зависимости от конкретного случая.

Новая прогрессивная шкала НДФЛ направлена на справедливое перераспределение налоговой нагрузки, обеспечивая большее участие граждан с высокими доходами в финансировании государственных расходов.