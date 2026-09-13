«А что, так можно было?!»: 6 быстрых шагов, которые вывели компанию из убытков за 30 дней

Ко мне за помощью обратилась владелица небольшой компании в Казахстане, оказывающей бухгалтерские услуги. Сейчас в её штате 6 сотрудников, которые обслуживают 42 постоянных клиента. Но так было не всегда.

«У меня было 120 клиентов. Работали с ними два менеджера, которых я пригласила к себе в компанию. Я решила увеличить эффективность работы сотрудников. В итоге за 4 месяца все менеджеры ушли, прихватив с собой почти всех клиентов, — вместо 120 осталось всего 10. Пришлось всё начинать сначала», - поделилась предпринимательница в своём первом письме.

На момент нашего знакомства состояние её бизнеса было убыточным. Расходы на погашение банковского кредита и оплату труда персонала превышали получаемый компанией доход. Что важно — на зарплату самой себе моей клиентке попросту НЕ ХВАТАЛО. К тому же, после инцидента с обвалом клиентской базы у неё появился страх спрашивать с сотрудников за выполненную работу, ведь «вдруг уйдут и они».



Устав от состояния «как сейчас», она пришла ко мне на диагностику бизнеса. Там сама для себя поставила цель — вывести компанию на устойчивую прибыль и увеличить свой личный доход до 200 000 рублей в месяц до конца года. Целью на первые 2 месяца было справиться с убытками и наконец начать платить СЕБЕ зарплату.



💡 Решение — интенсивная работа со мной как бизнес-тренером/наставником в течение следующих 2 месяцев. Предстояло найти препятствия, что мешают бизнесу развиваться, преодолеть их и внедрить в управление командой действенные практики.