«А что, так можно было?!»: 6 быстрых шагов, которые вывели компанию из убытков за 30 дней

Ко мне за помощью обратилась владелица небольшой компании в Казахстане, оказывающей бухгалтерские услуги. Сейчас в её штате 6 сотрудников, которые обслуживают 42 постоянных клиента. Но так было не всегда.
«У меня было 120 клиентов. Работали с ними два менеджера, которых я пригласила к себе в компанию. Я решила увеличить эффективность работы сотрудников. В итоге за 4 месяца все менеджеры ушли, прихватив с собой почти всех клиентов, — вместо 120 осталось всего 10. Пришлось всё начинать сначала», - поделилась предпринимательница в своём первом письме.
На момент нашего знакомства состояние её бизнеса было убыточным. Расходы на погашение банковского кредита и оплату труда персонала превышали получаемый компанией доход. Что важно — на зарплату самой себе моей клиентке попросту НЕ ХВАТАЛО. К тому же, после инцидента с обвалом клиентской базы у неё появился страх спрашивать с сотрудников за выполненную работу, ведь «вдруг уйдут и они».
Устав от состояния «как сейчас», она пришла ко мне на диагностику бизнеса. Там сама для себя поставила цель — вывести компанию на устойчивую прибыль и увеличить свой личный доход до 200 000 рублей в месяц до конца года. Целью на первые 2 месяца было справиться с убытками и наконец начать платить СЕБЕ зарплату.
💡 Решение — интенсивная работа со мной как бизнес-тренером/наставником в течение следующих 2 месяцев. Предстояло найти препятствия, что мешают бизнесу развиваться, преодолеть их и внедрить в управление командой действенные практики.
Мы сделали ряд быстрых и эффективных шагов
Предупредили об увеличении цены обслуживания и подняли её на 15%.
Предложили постоянным клиентам годовой тариф по старой цене. Перевели на него ⅓ всех клиентов, получив в один момент доход за 12 месяцев вперед.
Остальные клиенты стали ежемесячно платить на 15% больше. Ни один не «отвалился», дополнительно собрали 10% месячной выручки.
Провели АВС-анализ клиентской базы. Тем, что из сегмента С, увеличили стоимость обслуживания в ДВА раза.
Провели анализ эффективности производства. Два сотрудника с низкой эффективностью были уволены — их клиенты переданы оставшимся.
С персоналом сформулировали их ценный конечный продукт. Стало куда понятнее, кто за что отвечает, что является результатом работы. Люди осознали свою роль в общей цели компании.
Что получили в первый месяц работы:
➡️ Амбициозный план по выручке был выполнен на 151%. Компания вышла в ПРИБЫЛЬ, директор заплатил себе первую зарплату! 👏
➡️ На 2-й месяц был поставлен план, в х2 превышающий цифры год к году.
➡️ После успехов первого месяца амбициозный план на квартал был пересмотрен и увеличен на 30%!
➡️ Клиент поверил в возможность достижения высоких целей и включился в новый темп работы 💪
Почему не получалось без трекера
— Привычка — «всегда так делала и продолжаю делать»
— Текущие задачи не дают времени собраться с мыслями
— Замыленный взгляд — «всё перепробовала, ничего не работает»
— Взгляд изнутри, многое в мертвых зонах — «а так можно было?!»
— Боязнь изменений — «никогда так не делала»
— Без поддержки и веры в себя не хватает решимости на изменения — «у меня не получится»
➕ Еще порой тяжело сказать себе, что «я ошибался и делал все не так»
Одного месяца интенсивной работы точно мало для достижения устойчивого успеха. Но когда компанию срочно требуется вытянуть со дна, привлечение трекера становится рациональным решением.
Если ваш бизнес тоже переживает кризис, ключевым стал вопрос «выживания» на рынке, роста или необходимости радикальных перемен — приглашаю на диагностику и сотрудничество. Я всегда открыт для диалога. Напишите мне личное сообщение, и мы вместе найдем решение ✊