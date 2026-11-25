Сейчас многие фаундеры себя узнают.. Приходит РОП и просит говорит:

«Дайте 2 менеджеров, бюджет на базу, ИИ-агента, скидку 50–60%, лучший продукт на рынке и бесплатную премиум-поддержку. Иначе план не выполним».

Согласишься — вырастут расходы. Откажешься — есть риск потерять руководителя и не сделать результат. Но выбор здесь не между «да» и «нет». Сначала надо понять, с чем вы имеете дело.

🟠 Ситуация — это то, что видно: «менеджеров нет», «базы не хватает», «демо всего 10 в месяц», «дорого для рынка». Часто это симптом или описание пустоты.

Фаундер платит не за активность и не за оправдания. Он платит за устранение причины. Если лечить ситуацию, деньги утекут в симптом: найм людей, которым некуда звонить; покупка базы, которая не конвертируется; скидка, которая не закрывает сделку.

🟠 Причина — то, что сидит в системе и держит поток:

Перегруженный сотрудник

Правило, которое тормозит

Процесс, который все обходят

Цена или упаковка, которые не проходят

Слот, которого физически не хватает

Разница принципиальная: причину можно разгрузить. Увеличить пропускную способность в нужной точке — и быстрее пойдет вся система, а вместе с ней деньги.