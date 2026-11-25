Сейчас многие фаундеры себя узнают.. Приходит РОП и просит говорит:
«Дайте 2 менеджеров, бюджет на базу, ИИ-агента, скидку 50–60%, лучший продукт на рынке и бесплатную премиум-поддержку. Иначе план не выполним».
Согласишься — вырастут расходы. Откажешься — есть риск потерять руководителя и не сделать результат. Но выбор здесь не между «да» и «нет». Сначала надо понять, с чем вы имеете дело.
🟠 Ситуация — это то, что видно: «менеджеров нет», «базы не хватает», «демо всего 10 в месяц», «дорого для рынка». Часто это симптом или описание пустоты.
Фаундер платит не за активность и не за оправдания. Он платит за устранение причины. Если лечить ситуацию, деньги утекут в симптом: найм людей, которым некуда звонить; покупка базы, которая не конвертируется; скидка, которая не закрывает сделку.
🟠 Причина — то, что сидит в системе и держит поток:
Перегруженный сотрудник
Правило, которое тормозит
Процесс, который все обходят
Цена или упаковка, которые не проходят
Слот, которого физически не хватает
Разница принципиальная: причину можно разгрузить. Увеличить пропускную способность в нужной точке — и быстрее пойдет вся система, а вместе с ней деньги.
Шесть вопросов, которые ведут от ситуации к причине
Где работа реально встаёт или замедляется?
Не «чего не хватает» и не «что можно улучшить», а где в цепочке от первого контакта до денег процесс чаще застревает. Ищите точку, где скапливается работа, связанная с кэшфлоу.
Что ограничивает поток именно здесь?
В этой точке всегда что-то есть: один человек, который тянет всё; правило «демо только по вторникам и четвергам»; цена, ниже которой не пройти; процесс, который никто не может обойти. Если остаётся только «не хватает» — вы всё ещё смотрите на ситуацию.
Что снова и снова создаёт здесь затор?
Если ответ звучит как ситуация — «РОП перегружен», «не хватает слотов для демо», «нет базы» — копните глубже. Перегрузку производит что-то конкретное: правило, по которому сборка базы закреплена за РОПом; процесс, где каждое демо требует согласования; решение не брать человека; привычка всё контролировать самому. Копайте, пока не назовете источник затора. Останавливайтесь, только если дальше уже не ваша зона.
Можно ли нагрузить эту точку сильнее, ничего не покупая?
Это быстрый тест на подлинность причины: снять лишние задачи, поменять порядок работы, дать шаблон, убрать шаг, переиспользовать то, что уже есть. Если деньги двигаются быстрее — причина найдена. Если нагрузить нечем — это не ограничение, а симптом.
Эта разгрузка приближает оплату или просто создаёт больше движения?
Смотрите не на количество звонков и встреч, а на то, меняют ли они сроки закрытия сделок и поступления денег. Причина почти всегда стоит на пути денежного потока. Если разгрузка точки не влияет на оплату — вы, возможно, оптимизируете не то.
Кто отвечает за эту точку и видит ли он её как ограничение?
У настоящей причины всегда есть хозяин — человек или правило. Если хозяина нет, это ещё один факт: задача без владельца. Вопрос помогает понять, можно ли разгрузить точку своими силами или нужно решение на уровне компании.
Пример
1️⃣«Нет базы» — ситуация. Работа встает на входе в воронку, контакты собираются вручную.
2️⃣В качестве ограничения — РОП, который один делает сборку, диалоги и демо.
3️⃣Но «РОП перегружен» — тоже ситуация. Почему он перегружен? Потому что сборка базы закреплена за ним правилом, а доступа к инструменту у других нет.
4️⃣Можно ли нагрузить эту точку сильнее без покупок? Да! Передать сборку, дать доступ, шаблонизировать, снять ручной труд. И если после этого диалоги и демо идут быстрее, а деньги двигаются — причина найдена.
5️⃣Приближает ли это оплату? Да, больше демо - быстрее сделки.
6️⃣Кто отвечает? Сейчас фактически РОП, и это надо менять.
Найти причину — половина дела. Вторая половина — не дать ресурс вслепую. Даже если причина настоящая, запрос может быть сформулирован так, что проверить его будет нечем.
Позже расскажу, как перевести запрос в проверяемый формат «нужно X → результат Y»😉