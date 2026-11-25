В своей недавней статье я разбирал первые шаги «новой метлы» — давал рекомендации боссу, которого только что взяли в команду. Теперь хочу посмотреть на ту же ситуацию глазами компании. Если фаундер думает, что наняв сильного лидера, можно выдохнуть — он ошибается. Это лишь старт, половина от лежащей на нём ответственности за всё, что будет происходить дальше.
Рассказываю свежий кейс.
Сильный руководитель приходит в крупную компанию на позицию лидера продуктов. Толку нет:
В прошлой запускал новые продукты за месяц, здесь — 2 месяца собирает доступы и не может согласовать кнопку. В голове винегрет: 5 продуктов, ни целей, ни метрик, ни онбординга. Босс над ним сам новый и сам ещё не в теме.
Команда говорит на птичьем языке
Один лидер продукта саботирует
Согласования длятся МЕСЯЦАМИ. Кто виноват? Скажете, это лидер не разобрался. А я скажу: фаундер не направил его энергию в выбранное русло. Нанять сильного — мало. Если не управлять в первые месяцы его активностью, он с большой вероятностью начнёт копать новое русло — и тогда проиграют все: и он, и вы, и команда.
Что фаундер/СЕО должен сделать в первые 90 дней
Задать русло
Не «Разберись сам», а «Вот что важно», «Вот как мы это измеряем», «Вот сюда направь энергию». В той статье это шаг 2 — SMART-цели. Без него лидер фантазирует, а вы потом удивляетесь, почему не то.
Потребовать план
Цели и стратегия — от вас. План достижения целей по этой стратегии — от него. И план должен быть убедительным: чтобы вы верили, что это возможно, даже если кажется нереалистичным, потому что вы делаете то, чего раньше не делали.
Дать карту стейкхолдеров
Юристы, финансы, продажники — кто влияет на успех, у кого какие боли. В прошлой статье это шаг 6 — «чужой монастырь». Незнание правил игры стоит месяцы.
Договориться о cadence
Раз в неделю или две. Формат: План/Факт/Проблема/Решение/Запрос (шаг 5). Не «Приходи, когда будет результат», а регулярный пульс. Иначе проблемы всплывут, когда уже горит.
Защитить от общих митингов и дать доступ к звёздочкам
Лидер должен не тонуть в разработке, а вытаскивать сильных на 1-на-1 (шаг 7). Моё отношение к общим встречам здесь ⏬︎
… и оно не про управление.
Не требовать квартальных чудес там, где согласование длится 2 месяца
В прошлом посте я писал: первые 3 месяца не обещайте золотых гор. Добавлю: и не требуйте их. Дайте новому лидеру поднять волну в вашем русле.
Что требуется от самого лидера, чтобы вы не тащили всё на себе
🟠 Показать экспертизу на своём участке. Он должен разбираться лучше вас в том, за что вы ему платите: что и почему делает, какие альтернативы рассматривал, что делать не будет и почему. Не может объяснить — тревожный сигнал.
🟠 Принести план достижения результата: этапы, ресурсы, допущения, риски, альтернативы. Не «Вот точки А и Б», а «Вот как я приду из А в Б».
🟠 Предложить промежуточные контрольные точки и критерии провала. 30/60/90 дней: что должно быть сделано, какие метрики, что считается зелёным/жёлтым/красным. Не ждать полгода, чтобы узнать, что не попадаете в годовые цели.
🟠 Согласовать с вами красные линии. Вы формулируете границу успеха и провала, он говорит: «Ок, сделаю больше» или «Вот что мне для этого нужно». Никаких сюрпризов. Не кошмарить.
🟠 Показать, как фокус встраивается в годовую цель — как 2 фокусных продукта влияют на то, за что с него спрашивают выше.
🟠 Не фантазировать со стратегией — брать уже одобренную.
🟠 Не делать работу за лидеров продуктов — делегировать и контролировать через KPI.
🟠 Сигналить о ранних признаках, а не о пожаре: «Идём на 75%, потому что... Предлагаю скорректировать так…» — с вариантами и запросом ресурсов.
Новый лидер — не «новая метла», которая сама всё выметет. Это инструмент в СИСТЕМЕ.
Чем раньше вы зададите русло и потребуете план с промежуточными точками контроля, тем быстрее он начнёт мести в нужную сторону. Если лидер не может внятно объяснить, как придёт к результату — это не сильный лидер, а красивый фасад. И лучше узнать это на 30-й день, чем на 180-й.