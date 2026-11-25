В своей недавней статье я разбирал первые шаги «новой метлы» — давал рекомендации боссу, которого только что взяли в команду. Теперь хочу посмотреть на ту же ситуацию глазами компании. Если фаундер думает, что наняв сильного лидера, можно выдохнуть — он ошибается. Это лишь старт, половина от лежащей на нём ответственности за всё, что будет происходить дальше.

Рассказываю свежий кейс.

Сильный руководитель приходит в крупную компанию на позицию лидера продуктов. Толку нет:

В прошлой запускал новые продукты за месяц, здесь — 2 месяца собирает доступы и не может согласовать кнопку. В голове винегрет: 5 продуктов, ни целей, ни метрик, ни онбординга. Босс над ним сам новый и сам ещё не в теме.

Команда говорит на птичьем языке

Один лидер продукта саботирует

Согласования длятся МЕСЯЦАМИ. Кто виноват? Скажете, это лидер не разобрался. А я скажу: фаундер не направил его энергию в выбранное русло. Нанять сильного — мало. Если не управлять в первые месяцы его активностью, он с большой вероятностью начнёт копать новое русло — и тогда проиграют все: и он, и вы, и команда.