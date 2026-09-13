Алгоритм «новой метлы»: 7 шагов для руководителя в первые 100 дней

4. Примите ответственность за ключевые задачи

❗️Одно НО — не превращайте себя в «слабое звено»

Фокус — на одной задаче, дающей 80% результата. Пример — увеличить конверсию из лида в продажу с 10% до 20%.

— Делегируйте, но не забывайте про контроль через KPI. «Ты отвечаешь за холодные звонки. Наша цель — 50 качественных лидов в неделю. Какие ресурсы тебе нужны?»

— На подкорку — правило «Доверяй, но верифицируй». Раз в неделю оценивайте прогресс по ключевым метрикам.