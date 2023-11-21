Маленькая пенсия и сниженный налог: плюсы и минусы самозанятого

Сегодня в России зарегистрировано свыше 8 миллионов самозанятых. Каждый десятый россиянин экономически активного возраста относится к этой категории. Посмотрим, какие преимущества и недостатки несет статус самозанятого.

Что привлекает людей в статусе самозанятых?

Во-первых, можно платить налоги по пониженным ставкам. Так, самозанятый освобожден от уплаты НДФЛ. Он платит налог на профессиональный доход по ставке 4% при получении денег от физлиц, и 6% — при получении оплаты от ИП и юрлиц. Стандартная ставка НДФЛ значительно выше — 13%.

Кроме того, самозанятые не платят взносы на пенсионное страхование.

Во-вторых, простая процедура регистрации и проведения операций. Самозанятому не нужно регистрироваться в качестве ИП.

Постановка на учет в налоговом органе самозанятого осуществляется на основании:

заявления о постановке на учет; сведений из паспорта; фотографии.

Для оформления операций можно пользоваться мобильным приложением «Мой налог». Самозанятому не надо представлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. Приложение ведет учет выручки и автоматически рассчитывает сумму налога.

В-третьих, многие компании охотно заключают договоры именно с самозанятыми. Это позволяет компаниям сэкономить на налоговых платежах и страховых взносах.

Какие недостатки имеет статус самозанятого?

Во-первых, установлен годовой лимит доходов — 2,4 млн. руб. При превышении этой суммы физлицо утрачивает статус самозанятого.

Во-вторых, установлены ограничения для применения рассматриваемого налогового режима. Например, самозанятыми не могут быть лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях.

Полный перечень ограничений приведен в ст. 4 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

В-третьих, новый налоговый режим введен в качестве временного эксперимента — до 31 декабря 2028 года. Что будет дальше – покажет время. Вполне возможно, этот эксперимент продлят на новый срок.

В-четвертых, при неуплате взносов на пенсионное страхование самозанятому можно рассчитывать лишь на скромную пенсию.

В-пятых, налоговые инспекторы всё чаще предъявляют претензии компаниям, которые сотрудничают с самозанятыми. По мнению проверяющих, такое сотрудничество в ряде случаев является схемой ухода от налогообложения.

Действительно, некоторые фирмы настойчиво рекомендуют соискателям зарегистрироваться в качестве самозанятого и затем подписывают гражданско-правовой контракт вместо трудового договора.

Попытка завуалировать трудовые отношения гражданско-правовым контрактом может привлечь внимание сотрудников не только налоговой службы, но и инспекции труда. Это грозит санкциями для фирмы и её руководителя.

Хотя эти риски относятся напрямую к компаниям, но так или иначе могут ухудшить положение и самозанятого.

Вместе с тем, несмотря на отдельные недостатки, статус самозанятого вполне подходящая форма работы для малого бизнеса.