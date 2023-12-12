Что делать, если недоначислили пенсию?

В свете недавних данных о 38 тысячах пенсионных споров в первом полугодии 2023 года, рассмотрим основные причины, по которым пенсионеры могут получать меньше положенного, и возможные пути решения этих вопросов.

Как часто пенсионеры могут сталкиваться с тем, что им начислили пенсию меньше обычного?

Как правило, размер пенсии устанавливается в соответствии с законом исходя из трудового стажа и других обстоятельств. Такая пенсия является законной и обоснованной.

Однако в ряде случаев возникают споры, связанные со сроком назначения и размером пенсии. За первое полугодие 2023 года в суды поступило 38 817 споров, возникающих из пенсионного законодательства. Общая сумма выигранных пенсионерами денег составила 160 млн. руб. Это статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Возможны ли случаи, когда размер пенсии уменьшают, и если да, то в каком случае это может произойти?

Зачастую споры возникают из-за отказа назначить пенсию или не включения в стаж определенного периода работы. Иногда пенсионеры требуют произвести перерасчет назначенной пенсии (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 14.11.2023 № 88-23741/2023).

В отношении назначенной пенсии ее уменьшение возможно, например, при переезде пенсионера из одного города в другой. Так, человек переехал из Норильска в Красноярск, территория которого не отнесена к районам Крайнего Севера.

Суд признал правомерным уменьшение фиксированной выплаты к пенсии, поскольку на территории г. Красноярска установлен более низкий районный коэффициент (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 08.04.2021 № 88-5510/2021).

Иногда центры социальной поддержки населения требуют у пенсионеров вернуть переплату региональной доплаты к пенсии (определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 02.11.2023 № 88-9882/2023 по делу № 2-499/2023).

В случае обнаружения пенсионным органом ошибки, допущенной при выплате пенсии, производится ее устранение. Такая ошибка может привести к уменьшению размера пенсии (статья 28 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон о пенсиях)).

Кроме того, из пенсии могут производиться удержания на основании следующих документов (статья 29 Закона о пенсиях):

исполнительного документа; решения пенсионного органа о взыскании пенсии, излишне выплаченной пенсионеру; решения суда о взыскании пенсии вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера.

В частности, если у пенсионера есть просрочка по кредиту, банк вправе истребовать долг в судебном порядке и обратить взыскание на пенсию (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 08.11.2023 № 88а-25016/2023).

Однако при этом судебные приставы обязаны сохранить прожиточный минимум человека (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.11.2023 № 88А-23016/2023).

Если же пенсионер всё-таки получил уменьшенную выплату без законных оснований, то что ему необходимо предпринять?

Если есть сомнения в обоснованности размера пенсии, нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.

Разъяснения можно получить устно при личном посещении отделения.

Можно направить письменное заявление, в котором изложить фактические обстоятельства, привести ссылку на нормы закона и приложить копии подтверждающих документов.

Герой повести Габриэля Гарсия Маркеса «Полковнику никто не пишет» направил чиновникам письмо по поводу пенсии. Но ему никто не ответил. На много лет жизнь полковника превратилась в ожидание.

Можно не ждать так долго ответа от чиновников, а действовать более оперативно. Так, если обращение в пенсионный орган не принесло желаемых результатов, то нужно обратиться в суд.

Олег Мясников, практикующий юрист, кандидат юридических наук