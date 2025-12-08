Налоговая оптимизация: преимущества и риски экономии на налогах

При эффективном налоговом планировании в казну будет поступать лишь сумма налогов, исчисленная по закону. При неэффективном планировании – фирма начнет переплачивать налоги и государство, по сути дела, станет основным бенефициаром бизнеса.
Рассмотрим доводы в пользу минимизации налогов и финансовые риски, которые возникают при творческом подходе к исчислению и уплате налогов.
Преимущества налоговой оптимизации
Начнем с анализа доводов за выбор стратегии на минимизацию обязательных платежей. Прежде всего, оптимальная налоговая нагрузка на бизнес стимулирует деловую активность, производство продукции, инвестирование в новые проекты, развитие наукоемких производств. Продукция предприятия становится более конкурентно-способной на рынке за счет сокращения издержек производства. Производитель получает возможность продавать продукцию по более низкой цене.
От снижения цены выигрывает конечный потребитель. И не только в том, что повышается его покупательская способность, но и в том, что он, как фактический плательщик косвенных налогов, сокращает свои расходы.
В работе коммерческих организаций возникают самые разнообразные расходы. В бухгалтерском учете они учитываются в полном объеме. Однако для того чтобы уменьшить налогооблагаемую прибыль организации нужно выполнить массу условий: доказать, что расходы являются экономически обоснованными; документально подтвердить расходы; продемонстрировать прямую связь расходов с приносящей доход деятельностью.
Выполнить эти условия удается далеко не каждой компании. Как показывает практика, одной из любимых претензий налоговиков является упрек в экономической необоснованности тех или иных расходов фирмы. В итоге часть затрат бизнес несет за счет чистой прибыли.
Такая ситуация экономически не выгодна для бизнеса, поскольку приводит к тому, что прибыль для целей бухгалтерского учета становится меньше, чем прибыль для целей налогового учета. Акционеры получают дивиденды из расчета бухгалтерской прибыли, а государство получает налог на прибыль исходя из налоговой прибыли. Выходит, что база для исчисления платежей в пользу казны превышает базу для расчета дивидендов собственникам бизнеса.
С учетом изложенного включение в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, реальных затрат бизнеса позволит сбалансировать показатели чистой прибыли для целей выплаты дивидендов и налогов.
Недостатки налоговой оптимизации
Теперь рассмотрим негативные стороны налоговой оптимизации. Сразу скажем, что участие в схемах минимизации налогов может повлечь включение организации в план выездных налоговых проверок. Это следует из Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
По итогам проверки налоговые органы могут не согласиться с правомерностью применения налоговых преференций и начислить организации сумму налогов, пеней и штрафов. Как следствие, после ревизии у компании возникнет крупная сумма непредвиденных расходов. Если компания своевременно не исполнит требование об уплате налогов, инспекция заблокирует ее банковские счета.
В том случае если организация не рассчитается с бюджетом по налоговым платежам, инспекторы передадут информацию следователям. В отношении руководства компании будет возбуждено уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Кроме того, директор фирмы рискует стать ответчиком по гражданскому иску, который вправе предъявить налоговый орган в рамках уголовного процесса. По одному из дел суд установил, что генеральный директор организации совершал противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты налогов, в результате чего причинен ущерб бюджету. Суд решил, что ущерб казне в виде неуплаченных налогов причинен по вине руководителя организации, который и должен отвечать за возмещение причиненного ущерба (Апелляционное определение Московского городского суда от 16.06.2020 по делу № 33-21214/2020).
Когда налогоплательщик использует не противоречащие закону механизмы уменьшения налоговых платежей или допускает неуплату налога по неосторожности об уголовной ответственности не может быть и речи. Закон предусматривает уголовную ответственность лишь за такие деяния, которые совершаются умышленно и направлены непосредственно на избежание уплаты налога в нарушение правовых правил (Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П).
Руководители и акционеры принимают на себя риски персональной финансовой ответственности в случае признания предприятия банкротом. Такое развитие событий вполне вероятно при крупной сумме налоговых начислений по итогам мероприятий налогового контроля. Например, суд привлек контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, поскольку они в целях минимизации налоговых платежей создали фиктивный документооборот и привели предприятие к банкротству (Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2020 № 304-ЭС20-10986 по делу № А03-4188/2018).
Схемы дробления бизнеса применяют лица, которые стараются минимизировать налоговые платежи за счет работы на специальных режимах. Подобные схемы распространены, в частности, в розничной торговле, при оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.
Налоговые преимущества в форме специальных режимов предусмотрены только для малого бизнеса и призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка. Злоупотребление ими нивелирует налоговую поддержку малого бизнеса. Налоговые органы выработали методику выявления искусственных реорганизаций бизнеса и привлечения к ответственности налогоплательщиков за создание подобных налоговых схем.
