Налоговая оптимизация: преимущества и риски экономии на налогах

Преимущества налоговой оптимизации

Начнем с анализа доводов за выбор стратегии на минимизацию обязательных платежей. Прежде всего, оптимальная налоговая нагрузка на бизнес стимулирует деловую активность, производство продукции, инвестирование в новые проекты, развитие наукоемких производств. Продукция предприятия становится более конкурентно-способной на рынке за счет сокращения издержек производства. Производитель получает возможность продавать продукцию по более низкой цене.

От снижения цены выигрывает конечный потребитель. И не только в том, что повышается его покупательская способность, но и в том, что он, как фактический плательщик косвенных налогов, сокращает свои расходы.

В работе коммерческих организаций возникают самые разнообразные расходы. В бухгалтерском учете они учитываются в полном объеме. Однако для того чтобы уменьшить налогооблагаемую прибыль организации нужно выполнить массу условий: доказать, что расходы являются экономически обоснованными; документально подтвердить расходы; продемонстрировать прямую связь расходов с приносящей доход деятельностью.

Выполнить эти условия удается далеко не каждой компании. Как показывает практика, одной из любимых претензий налоговиков является упрек в экономической необоснованности тех или иных расходов фирмы. В итоге часть затрат бизнес несет за счет чистой прибыли.

Такая ситуация экономически не выгодна для бизнеса, поскольку приводит к тому, что прибыль для целей бухгалтерского учета становится меньше, чем прибыль для целей налогового учета. Акционеры получают дивиденды из расчета бухгалтерской прибыли, а государство получает налог на прибыль исходя из налоговой прибыли. Выходит, что база для исчисления платежей в пользу казны превышает базу для расчета дивидендов собственникам бизнеса.

С учетом изложенного включение в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, реальных затрат бизнеса позволит сбалансировать показатели чистой прибыли для целей выплаты дивидендов и налогов.