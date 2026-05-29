НДС: копить нельзя возместить

Что мешает налоговому вычету

Изначально данный налог задумывался именно как налог на ту часть цены, которая наращивается организацией на своей стадии производственного цикла.

Однако некоторые бухгалтеры, опасаясь камеральной налоговой проверки, не решаются заявить НДС к возмещению из бюджета.

Иногда вычету мешает нерасторопность поставщика, который своевременно не передает покупателю счета-фактуры и первичные документы. В такой ситуации бизнес теряет существенные денежные суммы.

В других ситуациях бухгалтер откладывает вычет НДС до того времени, когда сумма НДС с реализации продукции превысит сумму вычета и по итогам налогового периода сформируется налог к уплате. Формально данный подход допустим, поскольку закон позволяет заявить вычет в течение трех лет после принятия товаров на учет.

Однако с экономической точки зрения этот подход невыгоден для компании, которая фактически кредитует бюджет, не заявляя своевременно вычет налога.