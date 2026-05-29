НДС: копить нельзя возместить

Что мешает налоговому вычету
Изначально данный налог задумывался именно как налог на ту часть цены, которая наращивается организацией на своей стадии производственного цикла.
Однако некоторые бухгалтеры, опасаясь камеральной налоговой проверки, не решаются заявить НДС к возмещению из бюджета.
Иногда вычету мешает нерасторопность поставщика, который своевременно не передает покупателю счета-фактуры и первичные документы. В такой ситуации бизнес теряет существенные денежные суммы.
В других ситуациях бухгалтер откладывает вычет НДС до того времени, когда сумма НДС с реализации продукции превысит сумму вычета и по итогам налогового периода сформируется налог к уплате. Формально данный подход допустим, поскольку закон позволяет заявить вычет в течение трех лет после принятия товаров на учет.
Однако с экономической точки зрения этот подход невыгоден для компании, которая фактически кредитует бюджет, не заявляя своевременно вычет налога.
Вычет в более позднем периоде
При заявлении налогового вычета по НДС в более позднем налоговом периоде налоговые органы пытаются оспорить обоснованность вычета. В таких ситуациях организациям приходится в судебном порядке доказывать правомерность налоговых вычетов.
Арбитражные суды исходят из того, что несовпадение дат получения права на вычет и фактического применения вычета НДС не является нарушением налогового законодательства.
При этом принятие НДС к вычету в более позднем, по сравнению с возникновением права, налоговом периоде, налогоплательщик обосновал необходимостью подготовки ввезенного оборудования к запуску (Постановление ФАС Московского округа от 15.02.2013 по делу № А40-58657/12-99-337).
Оборудование оприходовано на счете 08
В ряде случаев организации неправильно определяют дату, с которой начинает исчисляться трехлетний срок для налогового вычета.
Лизинговая компания ввезла на таможенную территорию России импортное оборудование, предназначенное для последующей передачи в финансовую аренду (лизинг) заводу. В бухгалтерском учете лизинговая компания отразила данное оборудование на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Срок ввода оборудования в эксплуатацию затянулся на несколько лет.
При этом лизинговая компания полагала, что она не вправе заявить налоговый вычет суммы НДС, уплаченной в составе таможенных платежей, до момента ввода оборудования в эксплуатацию и перевода его в состав основных средств с отражением на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
После завершения монтажных работ и ввода оборудования в эксплуатацию лизинговая компания в бухгалтерском учете отразило основное средства по кредиту счета 08 и дебету счета 03 и приняло к вычету НДС.
Между тем суд решил, что компания пропустила трехлетний срок для налогового вычета. Данный срок начал исчисляться в налоговом периоде, в котором оборудование было введено на таможенную территорию России, отражено на счете 08, и в котором НДС был уплачен в бюджет.
Нормы налогового законодательства не связывают право налогоплательщика на применение налоговых вычетов по НДС с каким-либо конкретным счетом бухгалтерского учета. Для реализации права на налоговый вычет правовое значение имеет факт оприходования товаров независимо от того, на каком счете бухгалтерского учета отражены приобретенные товары.
В итоге суд признал правомерным отказ налогового органа в возмещении НДС (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2016 № Ф05-6425/2016 по делу № А40-132882/2015).
Оборудование оприходовано на счете 07
Схожий подход к решению рассматриваемого вопроса прослеживается и в другом судебном решении.
Факт учета оборудования, требующего монтажа на счете бухгалтерского учета 07 «Оборудование к установке» является основанием считать данное имущество принятым к бухгалтерскому учету. Поэтому организация имеет право на налоговый вычет даже при условии, что оборудование еще не смонтировано.
Для вычета НДС важен сам факт оприходования оборудования к установке в бухгалтерском учете независимо от конкретного номера счета. Дело в том, что положения ст. 172 НК РФ не содержат нормы, указывающей, что НДС принимается к вычету после сдачи объекта в эксплуатацию (Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2016 по делу № А40-71244/16-20-607).
