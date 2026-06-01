Когда горные выработки облагаются налогом на имущество

Мнение налоговой инспекции
По результатам налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу о допущенном налогоплательщиком занижении налоговой базы по налогу на имущество на стоимость объектов основных средств. К ним относятся сооружения шахты, используемые в основной деятельности общества по добыче полезных ископаемых.
Подход арбитражного суда
Суд признал обоснованной позицию налогового органа. Поясним почему.
Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности являются основными фондами (Общероссийский классификатор основных фондов).
Объекты подлежат налогообложению, если относятся к недвижимости (пункту 1 статьи 374 НК РФ).
Горные выработки по общему правилу являются сооружениями, предназначенными для выполнения основных и вспомогательных функций горного предприятия, таких как транспортирование, в том числе подъем полезного ископаемого на поверхность, транспортирование людей, оборудования, вентиляция и т.д.
Подземная горная выработка, обслуживающая шахту в течение всего срока работы горного предприятия или значительной части этого срока, предназначенная для вскрытия или подготовки месторождения или его части, проводимая за счет капитальных вложений и числящаяся на балансе основных фондов предприятия, признается капитальной выработкой.
Данный вывод следует из следующего документа. ГОСТ Р 57719-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Горное дело. Выработки горные. Термины и определения (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1247-ст).
Горная выработка подлежит налогообложению
По общему правилу горная выработка подлежит налогообложению на основании пункта 1 статьи 374 НК РФ. Горная выработка представляет собой искусственное сооружение в недрах, созданное в результате ведения горных работ и предназначенное для обеспечения постоянного функционирования шахты в течение срока ее предполагаемой эксплуатации.
В отношении горных выработок не применимо исключение из объекта налогообложения, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ.
Дело в том, что освобождаются от обложения налогом на имущество не любые природные ресурсы, а лишь те, которые могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления.
Сооружения (инженерно-строительные объекты), используемые в производственной деятельности горнодобывающего предприятия с целью выполнения тех или иных технических функций, не могут быть квалифицированы в качестве объектов природопользования для целей налогообложения.
Данные сооружения относятся к антропогенным объектам, а не к природным ресурсам, свободным от налогообложения.
Налогоплательщик при ведении горных работ создал сооружения, необходимые для эксплуатации шахты и обеспечивающие добычу угля. Такие сооружения подлежат налогообложению налогом на имущество.
Когда горные выработки не относятся к объектам основных средств
В другом деле суд не согласился с доводами налогового органа о необходимости отнесения горных выработок к объектам основных средств, не усмотрев капитального характера в произведенных налогоплательщиком работах.
Изучив проект строительства шахты и иные доказательства, суд установил, что налогоплательщиком не создавались капитальные горные выработки. Монорельсовые дороги, насосные агрегаты, крепи линейного типа предназначены для непродолжительного использования.
Перевод горно-подготовительных выработок в состав капитальных возможен с обязательной разработкой проекта, что должно сопровождаться внесением изменений в проект строительства шахты или технологический проект. Однако таких обстоятельств (внесение изменений в проект) налоговым органом не установлено.
Поэтому у инспекции отсутствовали основания для доначисления налога в отношении стоимости горно-подготовительных работ, проведенных недропользователем.
Данные выводы сделаны в пункте 9 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).
