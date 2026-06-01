Когда горные выработки облагаются налогом на имущество

Подход арбитражного суда

Суд признал обоснованной позицию налогового органа. Поясним почему.

Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности являются основными фондами (Общероссийский классификатор основных фондов).

Объекты подлежат налогообложению, если относятся к недвижимости (пункту 1 статьи 374 НК РФ).

Горные выработки по общему правилу являются сооружениями, предназначенными для выполнения основных и вспомогательных функций горного предприятия, таких как транспортирование, в том числе подъем полезного ископаемого на поверхность, транспортирование людей, оборудования, вентиляция и т.д.

Подземная горная выработка, обслуживающая шахту в течение всего срока работы горного предприятия или значительной части этого срока, предназначенная для вскрытия или подготовки месторождения или его части, проводимая за счет капитальных вложений и числящаяся на балансе основных фондов предприятия, признается капитальной выработкой.

Данный вывод следует из следующего документа. ГОСТ Р 57719-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Горное дело. Выработки горные. Термины и определения (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1247-ст).