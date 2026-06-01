Олег Мясников
Налог на имущество организаций
Когда горные выработки облагаются налогом на имущество

Подземные горные выработки, созданные в результате ведения горных работ и используемые в производственной деятельности горнодобывающего предприятия, по общему правилу формируют объект налогообложения.

Мнение налоговой инспекции

По результатам налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу о допущенном налогоплательщиком занижении налоговой базы по налогу на имущество на стоимость объектов основных средств. К ним относятся сооружения шахты, используемые в основной деятельности общества по добыче полезных ископаемых.

Подход арбитражного суда

Суд признал обоснованной позицию налогового органа. Поясним почему.

Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности являются основными фондами (Общероссийский классификатор основных фондов).

Объекты подлежат налогообложению, если относятся к недвижимости (пункту 1 статьи 374 НК РФ).

Горные выработки по общему правилу являются сооружениями, предназначенными для выполнения основных и вспомогательных функций горного предприятия, таких как транспортирование, в том числе подъем полезного ископаемого на поверхность, транспортирование людей, оборудования, вентиляция и т.д.

Подземная горная выработка, обслуживающая шахту в течение всего срока работы горного предприятия или значительной части этого срока, предназначенная для вскрытия или подготовки месторождения или его части, проводимая за счет капитальных вложений и числящаяся на балансе основных фондов предприятия, признается капитальной выработкой.

Данный вывод следует из следующего документа. ГОСТ Р 57719-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Горное дело. Выработки горные. Термины и определения (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1247-ст).

Горная выработка подлежит налогообложению

По общему правилу горная выработка подлежит налогообложению на основании пункта 1 статьи 374 НК РФ. Горная выработка представляет собой искусственное сооружение в недрах, созданное в результате ведения горных работ и предназначенное для обеспечения постоянного функционирования шахты в течение срока ее предполагаемой эксплуатации.

В отношении горных выработок не применимо исключение из объекта налогообложения, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ.

Дело в том, что освобождаются от обложения налогом на имущество не любые природные ресурсы, а лишь те, которые могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления.

Сооружения (инженерно-строительные объекты), используемые в производственной деятельности горнодобывающего предприятия с целью выполнения тех или иных технических функций, не могут быть квалифицированы в качестве объектов природопользования для целей налогообложения.

Данные сооружения относятся к антропогенным объектам, а не к природным ресурсам, свободным от налогообложения.

Налогоплательщик при ведении горных работ создал сооружения, необходимые для эксплуатации шахты и обеспечивающие добычу угля. Такие сооружения подлежат налогообложению налогом на имущество.

Когда горные выработки не относятся к объектам основных средств

В другом деле суд не согласился с доводами налогового органа о необходимости отнесения горных выработок к объектам основных средств, не усмотрев капитального характера в произведенных налогоплательщиком работах.

Изучив проект строительства шахты и иные доказательства, суд установил, что налогоплательщиком не создавались капитальные горные выработки. Монорельсовые дороги, насосные агрегаты, крепи линейного типа предназначены для непродолжительного использования.

Перевод горно-подготовительных выработок в состав капитальных возможен с обязательной разработкой проекта, что должно сопровождаться внесением изменений в проект строительства шахты или технологический проект. Однако таких обстоятельств (внесение изменений в проект) налоговым органом не установлено.

Поэтому у инспекции отсутствовали основания для доначисления налога в отношении стоимости горно-подготовительных работ, проведенных недропользователем.

Данные выводы сделаны в пункте 9 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).

Олег Мясников

