Какие документы нужно запросить у контрагента
Перечень документов по должной осмотрительности
Для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента по сделке необходимо запросить у него надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- устав;
- бухгалтерский баланс;
- протокол собрания участников (акционеров) о назначении на должность генерального директора;
- приказ о вступлении в должность генерального директора;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- паспорт руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы;
- налоговые декларации с отметкой налоговой инспекции о получении;
- договор аренды помещения, в котором осуществляет свою деятельность контрагент;
- документы, подтверждающие наличие основных средств, транспортных средств, персонала;
- сертификат дилера, дилерский договор, лицензия.
Дополнительные документы
Кроме того, у контрагента необходимо запросить оригиналы следующих документов:
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени контрагента договоры, счета-фактуры и другие документы;
- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика.
Проверка сведений на сайте налоговой службы
Следует также учитывать, что на официальном сайте ФНС России размещаются в формате открытых данных следующие сведения об организациях:
- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- об уплаченных суммах налогов и сборов;
- о среднесписочной численности работников за год, предшествующий году размещений сведений;
- о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии;
- о применяемых специальных налоговых режимах.
Открытость этих данных предоставляет дополнительную возможность налогоплательщикам на момент совершения сделки оценить обстоятельства, характеризующие ведение деятельности контрагентом и ее масштабы, с позиции возможности исполнения контрагентом принимаемых на себя обязательств.
На это обращено внимание в п. 15 письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».
Таким образом, наличие полного комплекта документов о контрагенте поможет защитить компанию от претензий налоговых инспекторов.
