Какие документы нужно запросить у контрагента

Одной из самых распространенных претензий налоговых инспекторов является упрек в том, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе партнера по сделке. Рассмотрим документы, которые помогут организации подтвердить свою добросовестность в сфере налоговых правоотношений.

Перечень документов по должной осмотрительности

Для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента по сделке необходимо запросить у него надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

- выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- устав;

- бухгалтерский баланс;

- протокол собрания участников (акционеров) о назначении на должность генерального директора;

- приказ о вступлении в должность генерального директора;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- паспорт руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы;

- налоговые декларации с отметкой налоговой инспекции о получении;

- договор аренды помещения, в котором осуществляет свою деятельность контрагент;

- документы, подтверждающие наличие основных средств, транспортных средств, персонала;

- сертификат дилера, дилерский договор, лицензия.

Дополнительные документы

Кроме того, у контрагента необходимо запросить оригиналы следующих документов:

- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени контрагента договоры, счета-фактуры и другие документы;

- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика.

Проверка сведений на сайте налоговой службы

Следует также учитывать, что на официальном сайте ФНС России размещаются в формате открытых данных следующие сведения об организациях:

- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- об уплаченных суммах налогов и сборов;

- о среднесписочной численности работников за год, предшествующий году размещений сведений;

- о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии;

- о применяемых специальных налоговых режимах.

Открытость этих данных предоставляет дополнительную возможность налогоплательщикам на момент совершения сделки оценить обстоятельства, характеризующие ведение деятельности контрагентом и ее масштабы, с позиции возможности исполнения контрагентом принимаемых на себя обязательств.

На это обращено внимание в п. 15 письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

Таким образом, наличие полного комплекта документов о контрагенте поможет защитить компанию от претензий налоговых инспекторов.