Неотделимые улучшения земельного участка не облагаются налогом на имущество

Объекты внешнего благоустройства территории и иные неотделимые улучшения земельного участка (замощение, покрытие) по общему правилу не облагаются налогом на имущество.

Мнение налоговой инспекции

Налоговый орган решил, что компания ошибочно не включила в объект налогообложения основные средства – площадки для размещения сооружений, обеспечивающих добычу природных ископаемых. Поэтому проверяющие доначислили компании налог на имущество.

Позиция арбитражных судов

Суд первой инстанции компании отказал в признании недействительным решения инспекции. Спорные площадки выполняют вспомогательную функцию для размещенных на месторождении сооружений. Следовательно, они подлежат обложению налогом на имущество. С выводами суда согласились суд апелляционной инстанции и арбитражный суд округа.

Подход Верховного Суда

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отменила судебные акты арбитражных судов по следующим основаниям.

Земельные участки не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество (подпункт 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ).

По смыслу закона улучшение земельного участка, состоящее в приспособлении его для удовлетворения нужд лиц, пользующихся участком, признается неотъемлемой частью этого земельного участка.

Возникновение самостоятельного объекта может иметь место, если выполненные работы привели к появлению на земельном участке объекта недвижимого имущества, отличного от собственно самого участка.

Улучшения земельного участка, необходимые для использования этого участка по назначению, по общему правилу не подлежат обложению налогом на имущество. Они не формируют самостоятельного объекта гражданских прав, отличного от земельного участка. В соответствии с правилами бухучета их стоимость не включается в стоимость возводимых на земельном участке сооружений капитального характера.

Кустовая площадка представляет собой ограниченную территорию месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п.

Созданное покрытие кустовых площадок обеспечивает ровную и твердую поверхность для расположенных на ней объектов нефтепромысла, но не обладает самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает полезные свойства земельного участка, на котором оно находится.

По окончании аренды земельных участков предприятие будет обязано провести работы по рекультивации нарушенных земель. В рамках осуществления этих работ все находящиеся на участках сооружения должны быть демонтированы, а земельные участки покрыты слоем почвы, пригодным для роста деревьев, вырубленных при разработке месторождения.

Предприятие понесло затраты в целях улучшения качественного состояния земельных участков, не образующих объект налогообложения по налогу на имущество (подпункт 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ).

В связи с этим выводы судов о правомерности решения налогового органа не могут быть признаны правильными.

Асфальтовая площадка

В схожем деле суд не согласился с позицией инспекции о необходимости уплаты налога на имущество в отношении асфальтовых площадок. Они были созданы налогоплательщиком на своей территории и использовались для размещения транспортных средств. Поясним почему.

Неотделимые улучшения земельного участка (замощение, покрытие и др.) не признаются объектами капитального строительства. Следовательно, они не формируют объект налогообложения по налогу на имущество (пункт 1 статьи 11, пункт 1 статьи 374 НК РФ, пункт 10 статьи 1 ГрК РФ).

Покрытие асфальтом земельного участка – это способ его благоустройства, позволяющий использовать земельный участок для целей размещения на нем транспортных средств.

Недвижимость в виде земельных участков исключена из объекта налогообложения по налогу на имущество (подпункт 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ). Поэтому у налогового органа отсутствовали основания для доначисления налога.

Данные выводы сделаны в пункте 10 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).