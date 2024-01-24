Как правильно сделать доплату работнику за работу в ночное время

Работников, которых привлекают к работе в ночное время суток согласно статье 154 ТК РФ, полагается доплата в размере не менее 20 процентов тарифной ставки или оклада (постановление Правительства от 22.07.2008 № 554). Таким образом, минимальный ночной коэффициент оплаты труда составляет 1,2. Можно доплачивать больше, но не меньше. «Заложить» надбавку за работу ночью в оклад нельзя. Доплату нужно рассчитывать каждый раз и добавлять к окладу.