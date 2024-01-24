Предусмотрена частичная компенсация затрат работодателям на выплату заработной платы от службы занятости

Благодаря этой программе ,работодатель может получить частичную компенсацию затрат работодателей на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан через центр занятости . К таким гражданам относятся к следующим категориям:
относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет включительно;
относятся к категории безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен в текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- относятся к категории работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;
Предоставление субсидии осуществляется Фондом по правилам : а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного гражданина; б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного гражданина; в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного гражданина.
Таким образом работодатель за пол года получит три выплаты в размере МРОТ.
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