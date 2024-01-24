Предусмотрена частичная компенсация затрат работодателям на выплату заработной платы от службы занятости

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» (ред. от 11.12.2023 № 2109).

Благодаря этой программе ,работодатель может получить частичную компенсацию затрат работодателей на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан через центр занятости . К таким гражданам относятся к следующим категориям:

относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет включительно;

относятся к категории безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен в текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

- относятся к категории работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

Предоставление субсидии осуществляется Фондом по правилам : а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного гражданина; б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного гражданина; в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного гражданина.

Таким образом работодатель за пол года получит три выплаты в размере МРОТ.