Ответственность за неисполнение судебного акта. Штрафные взыскания

Когда человек столкнулся с такой проблемой, как неисполнение судебного акта, возникает очень много вопросов, что делать и куда далее обращаться.

Тут мы можем рассмотреть КАС РФ Статья 363.1. Ответственность за неисполнение судебного акта

1. За неисполнение или несообщение об исполнении судебного акта органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими органами, организациями, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими и иными лицами, наделенными публичными полномочиями, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и размере, которые установлены статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.

2. Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности исполнить судебный акт.

Также есть штрафное наказание за утрату исполнительного документа

КАС РФ Статья 364. Ответственность за утрату исполнительного документа

(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 103-ФЗ)

На лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение исполнительного документа, выданного судом, суд вправе наложить судебный штраф в порядке и размере, установленных статьями 122 и123 настоящего Кодекса.

КАС РФ Статья 122. Наложение судебных штрафов

1. Судебные штрафы налагаются судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на орган государственной власти, иной государственный орган, не может превышать ста тысяч рублей, на орган местного самоуправления, иные органы и организации, которые наделены отдельными государственными или иными публичными полномочиями, - восьмидесяти тысяч рублей, на организацию - пятидесяти тысяч рублей, на должностное лицо - тридцати тысяч рублей, на государственного или муниципального служащего - десяти тысяч рублей, на гражданина - пяти тысяч рублей.

2. Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к суду. Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность.

3. Судебные штрафы, наложенные судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, на государственных и муниципальных служащих, взыскиваются из личных средств этих лиц.

4. Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.