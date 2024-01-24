Как признать запись, сделанную в трудовой книжке, недействительной?

Часто возникает вопрос у специалистов кадров ,как верно в трудовой книжке отобразить запись.

В этом вопросе нам поможет Письмо от Министерства труда и социальной защиты РФ № 14-6/ООГ-5613 от 24.09.2024. В письме есть такие разъяснения .

Согласно части 1 статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Порядок ведения и хранения трудовых книжек утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 320н (далее - Порядок).

В разделах "Сведения о работе" и "Сведения о награждении" трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается (пункт 12 Порядка).

В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.

Применительно к ситуации, изложенной в обращении, работодателю после последней записи в разделе "Сведения о работе" следует в графе 1 поставить последующий порядковый номер, в графе 2 - дату внесения записи, в графе 3 сделать запись: "Запись за номером таким-то недействительна", в графе 4 указать реквизиты документа, на основании которого вносится исправление.

В соответствии с пунктом 30 Приказа № 320н при наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе на другую работу, признанной недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается дубликат трудовой книжки по месту работы, где была внесена неправильная или неточная запись, в который переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.