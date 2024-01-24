Доплата за вредные условия не зависит от проведенного на рабочем месте времени

Для бухгалтера всегда встает вопрос о правильном начислении ЗП сотрудникам , особенно если сотрудник работает на вредны условиях.

Давайте разберем данный момент , так как это очень важный вопрос по начислению ЗП.

В РФ Условия труда по степени вредности или опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные (1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс).

Согласно ст. 147 ТК РФ оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями, устанавливается в повышенном размере (Ответ Роструда с информационного портала "Онлайнинспекция.РФ" (ноябрь 2024 г.)).

Если по результатам спецоценки на рабочем месте установлен 3 или 4 класс, но работник не каждый день или неполный день находится на этом рабочем месте, то следует ли производить оплату в повышенном размере независимо от времени, проведенного во вредных или опасных условиях?

По мнению специалистов Роструда, повышенная оплата должна производиться за сам факт того, что условия труда работника являются вредными или опасными, а не пропорционально отработанному в указанных условиях времени. Размер повышения не может составлять менее 4% тарифной ставки, установленной для работ с нормальными условиями труда.