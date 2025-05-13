Какую часть зарплаты могут удерживать судебные приставы по закону

Итак , разберем ситуацию по каким законам , могут удерживать приставы с заработной платы средства. Какая существует методика расчета.

Методика расчета, сколько приставы имеют право удерживать из зарплаты, приведена в статье 99 ФЗ об исполнительном производстве: база для расчета — доход, полученный после вычета налогов; предел удержания — половина этой базы (50 %); для алиментов и компенсации вреда, причиненного преступлением, предел — 70 %

99 ФЗ 1.1. В случае, если в постановлении судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, заявлении должника, предусмотренном частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, содержится требование о сохранении заработной платы и иных доходов должника ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации), удержание денежных средств осуществляется с соблюдением требования о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума.

Также из ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) Об исполнительном производстве (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)Статья 6. Обязательность требований судебного пристава-исполнителя

Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Дополнительные границы, сколько могут снимать с зарплаты судебные приставы, определены статьей 138 Трудового кодекса. Там же указывается, что лимит в 50 % от суммы заработной платы распространяется и на случаи, при которых удержания производятся приставом по нескольким исполнительным листам.