Когда работник должен возмещать ущерб

Случаи бывают разные на предприятии , когда был выявлен ущерб, как его верно нужно оформить.

В этом в вопросе, разобраться нам поможет ТК РФ.

Согласно ст.233 Трудового кодекса РФ материальная ответственность одной стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействий).



Статьей 238 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба.

В соответствии со ст.241 Трудового кодекса РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или иными федеральными законами.

На основании ст.242 Трудового кодекса РФ полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Работники несут полную материальную ответственность перед работодателем в случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ.

Надеюсь, моя статья была полезной.

С уважением Елена Викторовна.