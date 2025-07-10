Как принять на работу беженца в РФ

Итак , действительно очень сложный вопрос как правильно оформить гражданина на работу с временным убежищем. Тут мы можем ознакомится с ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в российской Федерации»

Если лицо признано беженцем (получило временное убежище), его можно принять на работу до достижения возраста 18 лет. Для того чтобы осуществлять трудовую деятельность в РФ, ему не нужно оформлять патент (разрешение на работу). Данная льгота предоставляется лицам, признанным беженцами на территории Российской Федерации или получившим временное убежище на территории нашей страны, до момента утраты (лишения) статуса (убежища) (пп. 11, 12 п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в российской Федерации»). Работодатель может принять такое лицо на работу без оформления разрешения на привлечение и использование иностранных работников (пп. 1 п. 4.5 ст. 13 Закона N 115-ФЗ).

Беженцы осуществляют трудовую деятельность на территории Российской Федерации наравне с гражданами РФ, если иное не предусмотрено российским законодательством или международными договорами (пп. 9 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах»; далее - Закон № 4528-1). В связи с этим указанные лица принимаются на работу в общем порядке, предусмотренном для оформления трудовых отношений с гражданами РФ. Представляется, что трудоустройство на работу лиц, получивших временное убежище на территории Российской Федерации, осуществляется в аналогичном порядке, поскольку законодательством не установлено иное.

Чтобы принять на работу беженца (лицо, получившее временное убежище), работодателю необходимо выполнить следующие действия.

Направить соискателя на предварительный медицинский осмотр, если это предусмотрено законодательством РФ. Запросить у соискателя документы, обязательные для приема на работу. Их перечень установлен ст. 65 Трудового кодекса РФ.

В указанный перечень включен, в частности, документ, удостоверяющий личность.

Для беженца таковым является удостоверение беженца. Оно подтверждает также его право на пребывание на территории Российской Федерации. Этот документ выдается на срок признания его владельца беженцем, но не более чем на три года (с возможностью продления не более чем на один год) (п. 3 Положения об оформлении, выдаче и обмене удостоверения беженца, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 N 356). Удостоверение действительно на всей территории РФ. Его форма утверждена Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356. Приведенные выводы следуют из абз. 1, 2, 5, 7 п. 7 ст. 7 Закона № 4528-1.

Для иностранца, который получил временное убежище, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Оно подтверждает также право на пребывание гражданина на территории РФ (п. 3 ст. 12 Закона № 4528-1, п. п. 8, 9 Порядка предоставления временного убежища на территории РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.04.2001 № 274; далее - Порядок предоставления временного убежища). Свидетельство выдается на срок предоставления временного убежища, но не более чем на один год. Форма документа приведена в Приложении № 3 к Приказу МВД России от 28.09.2017 N 741 (п. 8 Порядка предоставления временного убежища, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МВД России от 28.09.2017 № 741).

Надеюсь, моя статья была интересной.

С уважением Елена Викторовна.