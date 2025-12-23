Возможность за счет государства, бесплатно обучить сотрудников на предприятии

В марте 2025 г вышло новое постановление № 291 «Об утверждении Положения о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан».

Обратимся к постановлению.

Реализация мероприятий по обучению осуществляется с учетом потребности работодателей в кадрах и в целях приобретения или развития гражданами имеющихся знаний, компетенций и навыков для обеспечения их занятости.

2. К гражданам, имеющим право принять участие в мероприятиях по обучению, относятся следующие категории:

а) граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

б) граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

в) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

г) инвалиды;

д) граждане, обратившиеся в государственные учреждения, созданные субъектом Российской Федерации в целях осуществления полномочий в сфере занятости населения (далее - государственные учреждения службы занятости), в целях поиска работы;

е) безработные граждане, зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости;

ж) ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., уволенные с военной службы (службы, работы);

з) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.;

и) члены семей лиц, указанных в подпунктах "ж" и "з" настоящего пункта, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), члены семей лиц, указанных в подпунктах "ж" и "з" настоящего пункта, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий);

к) молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:

граждан, которые со дня окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

граждан, не имеющих среднего профессионального образования, высшего образования и не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным программам профессионального обучения);

граждан, которые со дня выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более.

3. Гражданин может принять участие в мероприятиях по обучению один раз в период реализации федерального проекта "Активные меры содействия занятости", входящего в состав национального проекта "Кадры".

Гражданин, отчисленный за неуспеваемость или нерегулярное посещение занятий без уважительной причины, а также отчисленный по собственному желанию более одного раза, лишается права участия в мероприятиях по обучению.

Гражданин может принять участие в мероприятиях по обучению, если он не являлся участником мероприятий по обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости", входящего в состав национального проекта "Демография", и мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в государственные учреждения службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученические договоры с организациями оборонно-промышленного комплекса, реализуемых в рамках национального проекта "Кадры".

4. Организация мероприятий по обучению осуществляется получателями грантов в форме субсидий, определенными бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - федеральные операторы).

5. Реализация мероприятий по обучению осуществляется путем обучения отдельных категорий граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения, по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) и основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих) (далее - образовательные программы) и завершается итоговой аттестацией в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и выдачей документа о квалификации не позднее 15-го рабочего дня после итоговой аттестации.

6. Условиями участия гражданина в мероприятиях по обучению являются:

а) отнесение его к одной из категорий граждан, установленных пунктом 2 настоящего Положения (далее - участник мероприятий по обучению);

б) получение предусмотренной пунктом 12 настоящего Положения рекомендации государственного учреждения службы занятости;

в) заключение с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее - портал "Работа в России") одного из договоров, указанных в пункте 18 настоящего Положения.

7. К освоению дополнительных профессиональных программ при получении дополнительного профессионального образования гражданами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, допускаются:

а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

8. Для участия в мероприятиях по обучению граждане подают с использованием портала "Работа в России" заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (далее - заявление) и дают согласие государственному учреждению службы занятости на получение меры государственной поддержки в сфере занятости населения по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы профессиональной деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее - профессиональная ориентация).

При подаче заявления гражданин выбирает образовательную программу и организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также период обучения.

Выбор образовательной программы осуществляется из перечня образовательных программ субъекта Российской Федерации, в государственное учреждение службы занятости которого гражданин обратился в целях профессиональной ориентации.

Гражданину, желающему принять участие в мероприятиях по обучению, в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления необходимо обратиться в государственное учреждение службы занятости для представления документов, подтверждающих соответствие его категориям граждан, установленным пунктом 2 настоящего Положения.

В случае если обучение начинается позднее 10-го рабочего дня с даты принятия государственным учреждением службы занятости решения о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования, гражданин повторно не позднее чем за 15 рабочих дней до начала обучения представляет в государственное учреждение службы занятости документы, подтверждающие соответствие его категориям граждан, установленным пунктом 2 настоящего Положения.

9. Прием, учет, хранение, распределение, маршрутизация и изменение заявления осуществляются с использованием портала "Работа в России".

Федеральные операторы и организации, осуществляющие образовательную деятельность, вносят сведения, касающиеся мероприятий по обучению, с использованием личных кабинетов портала "Работа в России" и несут ответственность за достоверность представленной информации.

10. Государственные учреждения службы занятости оказывают содействие гражданам в подаче заявления путем предоставления доступа к техническим средствам связи, а также оказания консультационных услуг.

Государственные учреждения службы занятости вправе запрашивать у граждан, подавших заявление, документы, подтверждающие их соответствие категориям граждан, установленным пунктом 2 настоящего Положения, а также запрашивать сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в том числе путем направления межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Перечень рекомендуемых документов, подтверждающих отнесение граждан к категориям участников мероприятий по обучению, утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

11. Государственное учреждение службы занятости уведомляет гражданина, подавшего заявление, о ходе рассмотрения заявления посредством портала "Работа в России" путем автоматизированного формирования и передачи текстовых сообщений на адрес его электронной почты.

12. Государственное учреждение службы занятости проводит профессиональную ориентацию в соответствии со стандартом деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы профессиональной деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

По итогам профессиональной ориентации государственное учреждение службы занятости формирует заключение для гражданина, подавшего заявление, содержащее одну из следующих рекомендаций:

целесообразность прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по выбранной образовательной программе;

нецелесообразность прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;

целесообразность прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования при условии изменения выбранной в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящего Положения образовательной программы.

13. В случае согласия гражданина на изменение выбранной образовательной программы в соответствии с рекомендацией, указанной в абзаце пятом пункта 12 настоящего Положения, гражданин отзывает заявление и подает новое заявление.

14. Государственное учреждение службы занятости в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты направления гражданином заявления, принимает решение о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования гражданином либо решение об отказе от прохождения профессионального обучения или получения гражданином дополнительного профессионального образования.

15. Федеральные операторы заключают с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере занятости населения, соглашения, определяющие условия и порядок их взаимодействия по организации мероприятий по обучению, а также по реализации мероприятий по содействию занятости граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, по типовой форме, утверждаемой Федеральной службой по труду и занятости.

16. В случае направления государственными учреждениями службы занятости безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в рамках соглашений, указанных в пункте 15 настоящего Положения, за такими гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице.

При направлении отдельных категорий граждан, определенных пунктом 2 настоящего Положения, для участия в мероприятии по обучению в рамках национального проекта "Кадры" государственные учреждения службы занятости руководствуются стандартом деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по предоставлению меры государственной поддержки в сфере занятости населения по организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая прохождение обучения в другой местности, а также стандартом деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по организации прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

По запросу государственного учреждения службы занятости организации, осуществляющие образовательную деятельность, представляют необходимые документы и сведения для выплаты пособия по безработице участникам мероприятий по обучению, а также для предоставления им иных мер поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере занятости населения.

17. Федеральные операторы совместно с государственными учреждениями службы занятости содействуют занятости участников мероприятий по обучению по итогам прохождения ими профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования.

18. В целях организации обучения и содействия занятости участников мероприятий по обучению заключается с использованием портала "Работа в России" один из следующих договоров:

а) трехсторонний договор между участником мероприятий по обучению, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и работодателем;

б) трехсторонний договор между участником мероприятий по обучению, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и государственным учреждением службы занятости;

в) двусторонний договор между участником мероприятий по обучению и работодателем, являющимся организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

