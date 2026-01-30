Может ли самозанятый работать как обычный наемный работник по ТД

Рассмотрим можно ли самозанятому работать по тд и как правильно будут начисляться доходы и взносы в сфр РФ.

Итак , законодательство в РФ не запрещает одновременно быть самозанятым и работать по трудовому договору: противоречий нет ни в Трудовом кодексе РФ, ни в законе 422-ФЗ, который регулирует все, что связано с режимом НПД. Так поступают многие, например, работают в компании, но при этом сдают квартиру, консультируют или берут заказы в свободное время. Чтобы устранить любые разногласия, Министерство труда РФ выпустило в 2021 году разъяснение: «Работать по найму в организации, а в свободное время заниматься производством или оказанием услуг на заказ и платить с такого дохода налог как самозанятый - не запрещено». Самозанятость – простой способ монетизировать свое хобби, заниматься интересными проектами в рамках основного вида деятельности или освоить новую профессию.

Также иногда в трудовом договоре или в другом нормативном акте компании есть пункт, обязывающий сотрудников информировать работодателя об источниках дополнительного дохода. Это помогает избегать конфликта интересов: сотрудник может брать дополнительную работу, но не должен предоставлять услуги конкурентам. Также такое условие может быть связано с требованием соблюдать рабочий распорядок.

Самозанятый, который одновременно оформлен по трудовому договору, получает два дохода – зарплату от работодателя и прибыль от самозанятости.

Налоги на доходы начисляются и платятся по-разному. Работодатель на своей стороне удерживает из зарплаты сотрудника НДФЛ, поэтому штатному сотруднику не приходится самому заниматься расчетом налогов и подавать декларацию.

Одно из условий применения специального налогового режима НПД – лимит годового дохода, установленный в 2,4 млн рублей. Если выйти за этот лимит, то теряешь право быть самозанятым и платить налог по сниженной ставке. Важно понимать, что это ограничение установлено только на доход, полученный от профессиональной деятельности в рамках самозанятости. Другие доходы учитываться не будут.

Надеюсь моя статья была интересной.