Обоснование предоставления дней еженедельного отдыха в дни междувахтового отдыха

Статья 110 ТК РФ. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха:

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, за исключением случаев (Глава 47 ТК РФ работа вахтовым методом), предусмотренных настоящим Кодексом.

Глава 47 ТК РФ Статья 301. Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом:

Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируются (Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. N 794/33-82 "Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ") графиком работы на вахте, который утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, и доводится до сведения работников не позднее чем за два месяца до введения его в действие.

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. N 794/33-82 "Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ":

4.3. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работников с учетом обеденных перерывов может быть уменьшена до 12 часов. Недоиспользованные в этом случае часы ежедневного (междусменного) отдыха, а также дни отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных от работы дней (дни междувахтового отдыха) в течение учетного периода. Число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. Дни еженедельного отдыха могут приходиться на любые дни недели.