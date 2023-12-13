ООО на УСН (доходы) реализует товары по агентскому договору: как организовать работу с ККТ, если принципал и покупатель — физические лица?

Здравствуйте! Прошу помощи в решении следующего вопроса. ООО (на системе налогообложения «УСН доходы») реализует товары по агентской схеме от своего имени, но за счёт принципала. Принципал и покупатель — физические лица.

Как организовать работу ККТ, если в чеке присутствует тег агента и можно ввести ИНН принципала (поставщика), но принципал является физическим лицом? Как данный чек будет отражаться в налоговой для ООО на «УСН доходы»? Будет ли он принят к учету как полная выручка ООО-агента?

Какие технические возможности решения этого вопроса существуют для кассы, чтобы чек, выданный ООО, был принят не как доход по УСН, а как доход комитента, учитывая, что эти средства являются транзитными? ООО выставляет чек за комиссионное вознаграждение отдельно за каждую такую продажу на основании отчёта комитента, как за услугу, и передаёт этот чек принципалу.

Заранее благодарю за помощь!