ТОП-5 идей контента для бухгалтеров. Как писать, чтобы текст работал?

Частый вопрос такой на консультациях: «Роман, не понимаю о чем писать. Все уже рассказала и я и другие бухгалтера по 100 раз». Вопрос и правильный и неправильный одновременно.

Важно чтобы вы не просто понимали и писали полезный контент, но и чтобы он был интересен другим. Причем важно — интересен контент не другим бухгалтерам, а именно предпринимателям.

Держите 5 идей для контента, которые пригодятся:

1. Кейс. Мой самый любимый контент. Все мы любим «подсматривать» за другими. Этим и объясняется популярность соцсетей и легендарного «Дома-2». Показывая кейс (историю как к вам пришел клиент, какая у него была проблема, как вы планировали ее решить, как в итоге решили на практике — и все это с максимальным количеством деталей и с добавлением личной истории уже от вас) вы с одной стороны демонстрируете свой профессионализм, с другой — даете возможность «подсмотреть» за вашей работой. Кстати, именно кейсы продают лучше всего. Если подписчик увидит в клиенте из кейса «себя», то он с бОльшей вероятностью захочет у вас что-то купить, чем читая просто продающий пост — «Купите у меня!».

Пример такого поста — клиенту грозит выездная налоговая проверка и он пришел к вам за помощью и далее уже рассказываете как вы ему помогали. Либо клиент хочет открыть ООО. Вариантов масса — берите из практики.

2. Обучающие пошаговые статьи «делай 1, делай 2, делай 3». Как открыть ИП? Какие коды ОКВЭД подбирать? Кому нужна онлайн-касса и где ее брать? Как принимать оплату из-за рубежа? Это пример таких постов.



3. Повышение квалификации. В бухгалтерии, как и в маркетинге, слишком быстро все меняется. Поэтому можете писать о том, как и где вы актуализируете свои знания. Подойдут как курсы, так и статьи из профильных журналов, например, которые вы читаете регулярно.



4. Снятие возражений. Как бухгалтер вы ведь наверняка слышите постоянно почему у вас не купят (дорого, не надо, я лучше сам буду все делать тут не нужен бухгалтер и т. д.)? Так и объясните почему работать просто через «Мое дело» или вести бухгалтерию через банк не всегда правильный вариант.



5. Прогнозы. Лет 15 назад вести бизнес было гораздо проще, чего уж там скрывать. Кассы? Нет, не слышали. Только кеш, практически никто не платил онлайн картами. Но все поменялось, в т.ч. и по бухучету. Пишите свои прогнозы куда двигается в целом ваша ниша, что будут делать контролирующие органы в ближайшее время. Видение развитие отрасли будет интересно вашим подписчикам и подчертнет ваш профессионализм.



Есть вопросы? Задавайте в комментариях!



P.S.: и не забудьте сохранить, иначе потеряете!

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