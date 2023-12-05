О вредных советах для бухгалтеров. Нужен ли Телеграм бухгалтеру?

Листая ленту — наткнулся на пост одного модного бизнес-тренера для бухгалтеров. Она пишет о необходимости ведения телеграм-канала для каждого уважающего себя бухгалтера, потому что это «самый эффективный канал продвижения услуг в 2023 году».

Уважаемые бухгалтера, Телеграм действительно крайне эффективный канал продвижения ваших услуг, но только если у вас есть для этого деньги. Минимум тысяч 40 в месяц на продвижение. И если у вас есть время и навык писать качественные посты 2-3 раза в неделю постоянно.



Нет эффективных инструментов бесплатного продвижения внутри Телеги (естественно том числе и таким методам и обещает научить этот тренер на своем вебинаре, но уже платном). Конкуренция высокая за внимание вашего потенциального клиента внутри Телеграма идет с 2018 года и с каждым годом она все сильнее. Вы просто потратите на эти бесплатные методы кучу своего времени и не получите эффективной отдачи.



Увы, нельзя в декабре 23 года «создать канал в Телеграм: оформить его так, чтобы уже при первом заходе потенциальным клиентам захотелось купить».

В Телеге нет особого оформления, поэтому здесь решает качество и регулярность полезного и интересного контента, который вы публикуете. И этому нельзя научиться за 2 часа чудо-вебинара.

Так нужен Телеграм бухгалтеру? Да, нужен. Но тому, который уже вышел на определенный уровень по доходам и который хочет масштабироваться. Если у вас нет 3 часов в неделю на создание контента, если у вас нет адекватного бюджета на продвижение внутри Телеграма, то смысла в него идти нет. Не тратьте время.



Что делать тем, кому в Телеграм пока рано? Доски объявлений. Да, они работают. Проверено клиентами неоднократно.



Время сложное. Думайте критически и берегите себя. Остаемся на связи.

Мой ТГ-канал.