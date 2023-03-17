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За что налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн руб. и как он отбил половину
В этом видео я расскажу историю, как налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн рублей.
В этом видео я расскажу историю, как налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн рублей.
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Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.
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В Госдуме рассматривают законопроект, по которому будет ограничен размер средневного заработка для расчета «обычных» больничных.
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На съезде РСПП Антон Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на разовый сбор в бюджет.
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Наличные можно не брать. Получится оплатить отель и другие услуги российскими картами любых отечественных банков, сообщили сами отельеры.
Часто предприниматели стремятся к диверсификации бизнеса, развивая отдельные несвязанные направления. Разбираемся, в каких случаях разный бизнес вправе использовать одну кассу.
Авансовые платежи по имущественным налогам бизнеса надо платить до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. А до 25 числа такого месяца надо сдать уведомление по ЕНП.
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