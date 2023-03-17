Налоговые проверки

За что налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн руб. и как он отбил половину

В этом видео я расскажу историю, как налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн рублей.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Обзоры для бухгалтера

Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Карьера бухгалтера

Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

То, что требования к профессии постоянно растут, конечно же, не новость. Но в разделе вакансий на Клерке все чаще попадаются сумасшедшие списки требований к бухгалтерам, от которых хотят видеть все больше и больше.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще