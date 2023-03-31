Выездные налоговые проверки

Как компания избежала налоговой проверки и уплаты НДС и налога на прибыль на 21 млн рублей

В этом видео я расскажу как компания избежала налоговой проверки и уплаты НДС и налога на прибыль на 21 млн рублей.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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