Как предпринимателям защитить свои интересы в налоговой инспекции, когда поставщик не заплатил НДС

Когда руководитель – нарциссический перверт

Возможно, многие из вас сталкивались с определенными типами перверсии как в личной жизни, так и профессиональной среде, даже порой не задумываясь о том, что происходит на самом деле, списывая это на «крутой» нрав начальника или своего партнера.