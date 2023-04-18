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Как предпринимателям защитить свои интересы в налоговой инспекции, когда поставщик не заплатил НДС
Марат Самитов
Марат Самитов
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В этом видео я расскажу как предпринимателям защитить свои интересы в налоговой инспекции, когда поставщик не заплатил НДС.
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