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Марат Самитов
Налоговые проверки

Как предпринимателям защитить свои интересы в налоговой инспекции, когда поставщик не заплатил НДС

В этом видео я расскажу как предпринимателям защитить свои интересы в налоговой инспекции, когда поставщик не заплатил НДС.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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