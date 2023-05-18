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Налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет. Интересная история
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу историю о том, как налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет.
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