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Марат Самитов
Подотчет, командировки

Налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет. Интересная история

В этом видео я расскажу историю о том, как налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет.
48

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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Подотчет, командировки

    Налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет. Интересная история

    В этом видео я расскажу историю о том, как налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет.

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