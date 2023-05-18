Налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет. Интересная история

Как и зачем бизнесу обеспечивать кредит? Лайфхаки, как подготовить залог

В рекламе кредитов, как правило, упор делают на сумму, процентную ставку, цели и иногда сроки. Про обеспечение — ни слова, хотя примерно 50% потенциальных заёмщиков испытывают трудности при получении денег именно из-за залога. Рассказываем о том, как банки оценивают залог и как заранее подготовиться к сделке, сэкономив время и нервы.