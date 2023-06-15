Как потерять 300 000 рублей, применяя пониженную ставку на УСН

Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?

Чаще всего на входе бизнес-партнеры клянутся друг другу в любви и верности, извлечению прибыли в горе и радости, но потом начинаются взаимные претензии и склоки (корпоративный конфликт). Сегодня я расскажу о том, можно ли запретить мажоритарному участнику продать долю в ООО на примере одного из дел, рассмотренных Верховным Судом.