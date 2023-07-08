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Марат Самитов
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Сэкономили 28 млн руб. налогов ИП-строителю на госконтрактах. Бизнес и налоги

В этом виде расскажу, как мы сэкономили предпринимателю, который занимается строительством 28 миллионов рублей налогов.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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