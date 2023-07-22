Сэкономили организации 500 000 руб. на налоге на прибыль. Бизнес и налоги

Как привлечь к субсидиарной ответственности?

Вам должны деньги, но не спешат отдавать Постоянно, обещают заплатить сразу и всю сумму, как только кто-то из неизвестных вам лиц рассчитается с должником, и он тут же вам все оплатит? А некоторые могут вас полностью игнорировать и прекратить любые контакты!