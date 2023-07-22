Ставь лайк и подпишись!
Сэкономили организации 500 000 руб. на налоге на прибыль. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, как сэкономили организации 500 000 руб. на налоге на прибыль.
Корпоративный договор — отличный инструмент урегулирования отношений с бизнес- партнёром. Однако, такой договор может таить в себе неожиданные минусы.
Рассматривается предложение по расширению оснований присвоения статуса ВБД.
Вам должны деньги, но не спешат отдавать Постоянно, обещают заплатить сразу и всю сумму, как только кто-то из неизвестных вам лиц рассчитается с должником, и он тут же вам все оплатит? А некоторые могут вас полностью игнорировать и прекратить любые контакты!
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих.
Дебиторская задолженность — это долг покупателей, поставщиков, заемщиков и других перед вашей компанией. В ряде случаев ее можно признать безнадежной и списать в убытки. Разберемся, когда списать не получится.
Минцифры объявило приём заявок на отсрочку для айтишников от службы в рамках осеннего призыва.
С 5 июня 2023 года требование уплатить налог на прибыль от реализации имущества из конкурсной массы нужно относить к третьей очереди реестра. Правило действует до того, как вступят в силу поправки во исполнение постановления Конституционного суда РФ.
Сейчас почти у каждого в смартфоне есть приложение как минимум одного банка. Вы переводите знакомым и близким и вам переводят регулярно.Чем же опасен перевод с карты на карту?
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
Комментарии