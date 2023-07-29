Сэкономили на налогах предпринимателю из Белоруссии, который открыл компанию в России

10 тракторов или иранский сценарий на Мосбирже. Эффективный рынок по-русски

Индекс Мосбиржи сделал ожидаемое упражнение — перешагнул планку в 3 000 пунктов. Наши любимые 10 раз по 300 или 10 тракторов. Спасибо всем причастным, конечно, но насколько вообще велика причастность инвесторов к этому? Вдруг рынок сам по себе эффективный и показывает ровно столько, сколько должен, а не потому что инвесторы толкают его вверх?