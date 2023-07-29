Ставь лайк и подпишись!
Сэкономили на налогах предпринимателю из Белоруссии, который открыл компанию в России
Марат Самитов
Марат Самитов
Компания внесла аванс по договору поставки и приняла НДС к вычету. Но долг поставщика был продан. Минфин поясняет: НДС придется восстановить.
В этом видео я расскажу, как наша команда сэкономила на налогах предпринимателю из Белоруссии, который открыл компанию в России.
Предлагается предупреждать заемщиков о банкротстве (Законопроект № 411632-8).
Мы годами не можем на что-то решиться потому, что ждем особого момента, одобрения других или просто не понимаем, чего хотим. Как разобраться в творящемся в голове хаосе?
В нашей новой статье мы предлагаем бухгалтерам расслабиться и проникнуться эзотерическим настроением. Что если в числах ИНН вашего предприятия скрыт тайный смысл? Подготовьте коньяк, свечи и музыку и вместе с нами окунитесь в мистический мир кармического кода предприятия. Возможно, это поможет вам лучше понять свое предприятие и его возможности.
Приветствую всех в моем блоге, хочу поделиться с книгой, прочитав которую захотел поделиться с подписчиками своими мыслями — «Переговоры с монстрами или как договориться с сильными мира сего», автором которой является Игорь Романович Рызов.
Предлагается расширить перечень гостиничной инфраструктуры.
Расширение оснований отнесения лиц к ветеранам.
Сезонный бизнес, особенно популярный в летнее время года, требует применения ККТ. Разберем, как выбрать онлайн-кассу для сезонного вида деятельности, в каких случаях она не обязательна и что необходимо учесть при ее выборе.
Индекс Мосбиржи сделал ожидаемое упражнение — перешагнул планку в 3 000 пунктов. Наши любимые 10 раз по 300 или 10 тракторов. Спасибо всем причастным, конечно, но насколько вообще велика причастность инвесторов к этому? Вдруг рынок сам по себе эффективный и показывает ровно столько, сколько должен, а не потому что инвесторы толкают его вверх?
Комментарии