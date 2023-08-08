Ставь лайк и подпишись!
Налоговая будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта. Как это происходит
Марат Самитов
Марат Самитов
Налоговая новость. ФНС будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта в счет уплаты налогов.
Август бухгалтера ожидание: море, пляж, красивые закаты и чайки... Август бухгалтера реальность: куча бумажной волокиты, очередные отчеты, куча вопросов про ЕНП и стресс после полугодовой.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
Только до 13 августа вы получаете сервис для обучения и экспертной поддержки со скидко 30% и будете пользоваться ей ЦЕЛЫЙ ГОД!
Чуть было не упустил одно классное исследование о том, куда по мнению простого россиянина (работяги, айтишника или бюджетника — неважно, у инвестиций нет цвета кожи) недёжно и выгодно инвестировать. Интересно стало, видят ли люди надёжность и доходность в разных инструментах или в одних и тех же. Результат любопытный.
На днях объясняла новому пользователю «Клерка», что такое Трибуна, что в ней можно делать, чем она полезна, чем отличается от блогов компаний. Решила, что про это стоит написать, чтобы всем было понятно, как работает наша любимая рубрика и коммерческие блоги. Думаю, даже наши пользователи старожилы знают не про все нюансы.
Сейчас мы снизили цену на ближайшие вебинары до 299 рублей. Успевайте записаться, чтобы быть в курсе всех изменений.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это понятие, относящееся к науке о развитии технических систем. Данную теорию применяют тогда, когда у проблемы нет стандартного решения. Именно тогда на помощь приходит система мышления, позволяющая создавать (изобретать) что-то новое, будь то подход, процесс или продукт.
Сербия продолжает привлекать внимание иностранных инвесторов и предпринимателей благодаря своему благоприятному бизнес-климату и культурному разнообразию. Открытие банковского счета в стране является важной составляющей для успешной деятельности и ведения бизнеса.
Комментарии