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Как сэкономить на НДФЛ при продаже транспортных средств. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.
В этом видео я расскажу, как сэкономить на НДФЛ при продаже транспортных средств.
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