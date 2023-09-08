Таксист Яндекса докатился до выездной налоговой проверки. Бизнес и налоги

Эксперимент со скидками в Озоне. Финал спустя 17 месяцев

Завершил эксперимент спустя 17 месяцев (апрель 2022 — август 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Спойлер: за 2–3 года. Спойлер №2: я так и не накопил;)