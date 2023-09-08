Ставь лайк и подпишись!
Таксист Яндекса докатился до выездной налоговой проверки. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, как таксист Яндекса докатился до выездной налоговой проверки.
Закончился первый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
Сербский и русский имеют некоторые общие черты в лексике и грамматике, хотя разница в разговорной речи может быть существенной. Однако, благодаря схожей лингвистической базе, существует множество слов, созвучных в обоих языках.
Рассмотрим налоговый спор по выездной проверке, закончившийся полной победой налогоплательщика.
Рассказываю о 8 причинах, почему в рассказах о работе не выходит показать, какие вы на самом деле классные и профессиональные.
Правительство внесло в Госдуму проект, предусматривающий значительное увеличение госпошлин.
Завершил эксперимент спустя 17 месяцев (апрель 2022 — август 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Спойлер: за 2–3 года. Спойлер №2: я так и не накопил;)
Предлагается относить к социальному бизнес, занимающийся трудоустройством участников СВО и других ветеранов (законопроект № 434785-8).
Какую отчетность и когда сдавать при переходе ИП УСН на НПД.
Платежный календарь страхует от кассовых разрывов. По сути это план на будущее о том, когда вы получите деньги, а когда потратите.
Комментарии