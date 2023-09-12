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Марат Самитов
НДФЛ

Какие налоги нужно заплатить при продаже автомобиля. Бизнес и налоги

В этом видео я расскажу, какие налоги должен заплатить гражданин при продаже автомобиля.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип mizeri
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