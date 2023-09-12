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Какие налоги нужно заплатить при продаже автомобиля. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
Доллар сейчас снизился до 93,5₽. А инвесторы вообще перестали понимать, что происходит.
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В этом видео я расскажу, какие налоги должен заплатить гражданин при продаже автомобиля.
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