Как предпринимателям платить минимум налогов. Бизнес и налоги

От сомнения до доверия: как за 7 лет ОФД стал единственным источником достоверных данных

Операторы фискальных данных – целая кладезь информации о том, кто покупает, когда и сколько. Эти сведения могут как помочь предпринимателям, так и оказаться угрозой, поскольку ОФД передают все в налоговую. Как же правильно работать с онлайн-кассами и получать выгоду?