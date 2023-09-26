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Как предпринимателям платить минимум налогов. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
Многие предприниматели спят и видят, как платить минимум налогов либо их вообще не платить. И данное видео — это ответ на такой вопрос. Итак, начнем с самых маленьких предпринимателей, а именно — с самозанятых.
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