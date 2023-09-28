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Как раздробить бизнес законно и сэкономить на налогах без проблем с инспекцией
Марат Самитов
Марат Самитов
Как известно, крупные компании, находящиеся на общем режиме налогообложения, платят большие налоги: НДС, налог на прибыль, страховые взносы по полной ставке 30%. И их налоговая нагрузка достаточно большая. При этом владельцам таких компаний зачастую уже известно, что у малого бизнеса есть различные льготы.
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