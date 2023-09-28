Как раздробить бизнес законно и сэкономить на налогах без проблем с инспекцией

Воинский учёт в организации в 2023 году

Все компании обязаны вести воинский учёт военнообязанных сотрудников мужского и женского пола. В 2023 году утвердили изменения в порядке ведения воинского учёта и сдаваемой в военкомат отчётности. В статье расскажем, как правильно вести воинский учёт в организации в 2023 году и отчитываться за военнообязанных сотрудников.