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Главные ошибки в бухучёте, за которые налоговая точно доначислит вам налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
Что делать, если налоговая орган подала в суд для взыскания неуплаченных страховых взносов и штрафов, а индивидуальный предприниматель объявлен банкротом?
Сегодня очень актуальная тема для всех предпринимателей, у которых есть группа компаний. И когда вы слышите «группа компаний», вы, наверное, думаете, что сейчас я буду рассказывать про какие-то крупные компании, где ворочают миллиарды рублей, а вы здесь вообще не при делах. На самом деле, группа компаний — это если у вас есть ООО и ИП.
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Все мероприятия по спецоценке можно уложить в 3 этапа. В мини-курсе рассмотрим их порядок и принципы.
Октябрь заставил бухгалтеров очень активно шевелиться. Один за одним вступают в силу изменения в законодательстве.Уже начали действовать изменения в воинском учете и в ЕНП. Подготовили для вас подробный материал, чтобы вы сверились, все ли изменения учли в работе.
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Объясняем, что такое ликвидность, какие бывают коэффициенты, виды, а также приводим примеры.
Продолжаю рассказывать, что интересного есть у нас на «Клерка». Сегодня речь пойдет о бомбическом проекте — Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ). В нем собираются самые крутые профессионалы. Вступайте, это бесплатно. Очень скоро сообщество ждет большие изменения!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, до конца разобраться в информации. Если штатный сотрудник работает по трудовому договору, работа дистанционная. Уезжает из России и продолжает работать у нас дистанцСотруднику уехал из России, какой порядок налогообложения?
Обязана ли организация предоставлять отчетность в органы государственной статистики? Чем регулируется этот вопрос? Каким образом организация предоставляет отчетность? Если обязана и не предоставила, кОбязана ли организация предоставлять отчетность в органы государственной статистики
Все упрощенцы, кроме тех, кто применяет АУСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Порядок заполнения книги и состав входящих в нее листов, зависит от того, какой объект налогообложения применяет организация или ИП. Разберем, как вести КУДиР на УСН и какие изменения действуют с 1 января 2024 года.
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