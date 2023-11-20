Все риски работы ИП и ООО с самозанятыми. Бизнес и налоги

❗️Сдать — и не сойти с ума. Все, что вы хотели знать про отчетность

Если предприниматель, не важно по какой причине, — забыл, не успел — не отчитался вовремя, то ему грозит штраф и даже блокировка счета. Про отчетность ИП с работниками, изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС, а также многое другое узнаете из этого поста.