Поможет ли номинальный директор избежать ответственности при выездной налоговой проверке

При каком условии можно учесть на УСН расходы по ремонту в жилом доме, где арендован офис

Расходы на ремонт помещения, в котором работает компания на УСН, можно принять в расходы на основании статьи 346.16 НК. Если помещение в собственности, претензий к таким расходам по стороны налоговиков быть не должно. Если арендовано — ремонт, лучше всего, вписать в условия договора аренды.