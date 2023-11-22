Ставь лайк и подпишись!
Поможет ли номинальный директор избежать ответственности при выездной налоговой проверке
Марат Самитов
Марат Самитов
В Трудовой кодекс могут внести поправку, которая разрешит бабушкам и дедушкам уходить в пятидневный отпуск после рождения внуков.
Онлайн-площадкам придется больше средств вкладывать, чтобы выполнить условия законодательства. Это отразится на стоимости товаров, которую придется заплатить покупателям.
С начала 2023 года стало на 1 млн меньше технических должников, у которых в одном бюджете была переплата, а в другом — недоимка.
В этом видео я расскажу, поможет ли номинальный директор избежать ответственности при выездной налоговой проверке.
Новую заградительную меру примут для того, чтобы поддержать отечественных производителей и помочь им конкурировать с иностранными брендами.
ФНС наконец-то отчиталась, как работает система ЕНС: в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103764 озвучила основные тезисы по работе ЕНС из статьи 11.3 НК: как и когда начисляют, как списывают и зачитывают налоги. Наша редакция кстати подготовила специальный разбор «Как отчитаться за УСН, чтобы начисления попали на ЕНС». Скорее приступайте к изучению.
Новый законопроект защитит права работников при банкротстве работодателя, им будет гарантированы увеличенные выплаты в размере 100 тысяч рублей.
Общехозяйственные расходы (ОР) — это затраты, не связанные с основной деятельностью компании и процессом производства, но необходимые для обслуживания и управления предприятия в целом. Иными словами, это управленческие расходы организации. Для учета таких расходов предусмотрен счет 26. Наш материал поможет ознакомиться с составом затрат, отражаемых на этом счете, примерами бухгалтерских проводок, способами распределения общехозяйственных расходов.
В ноябре в уведомлении будут взносы за октябрь и НДФЛ за период с 23 октября по 22 ноября.
Расходы на ремонт помещения, в котором работает компания на УСН, можно принять в расходы на основании статьи 346.16 НК. Если помещение в собственности, претензий к таким расходам по стороны налоговиков быть не должно. Если арендовано — ремонт, лучше всего, вписать в условия договора аренды.
Рейтинг будут публиковать независимо от того, согласна ли компания с такой оценкой или нет. По мнению ЦБ, это обеспечит прозрачность работы рейтинговых агентств.
Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.
В этой статье мы расскажем о ключевых основаниях для ВНЖ, вариантах инвестиций и возможностях получения гражданства в 2023-2024 годах.
В первую очередь инспекторы следят за плательщиками НДС. Они проверяют, пользуется ли бизнес схемами для необоснованного получения вычетов. Если да, то есть риск, что схемные операции найдут и по налогу на прибыль.
ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.
Лимиты дохода по УСН в 2024 году повысят в 1,329 раза.
В Вайлдбериз регистрационный взнос – это невозвратный платеж за активацию личного кабинета продавца. Он был введен в целях защиты от мошенничества. Никаких документов на него вам не дадут.
Трудовой договор с сотрудником регулирует рабочие отношения между сторонами. Он должен включать все моменты, которые касаются условий труда, обязанностей и полномочий, ответственности. Если в договоре не будет хотя бы одного обязательного пункта, это приведет к нарушению правил трудового законодательства. Расскажем, какие сведения должен содержать трудовой договор, а какие условия в него лучше не включать.
Здравствуйте, друзья нужна помощь, советом, мнением. Такая ситуация ИП на УСН 15% за 2022 год показал в декларации убыток прошлых лет но указал этот убыток в графе неправильной не там где убыток, а в общих расходах 1 января 22г.
Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.
Комментарии