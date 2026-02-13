В MAX появились приватные каналы

10 февраля платформа МАХ анонсировала важную новинку — приватные каналы. Это обновление открывает пользователям новые возможности для общения и обмена контентом в более закрытом и безопасном формате. Разберемся, что это такое, кому будет полезно и как начать пользоваться.

Что такое приватные каналы?

Приватный канал на МАХ - это сообщество, доступ к которому строго ограничен. В отличие от открытых каналов, где подписаться может любой желающий, приватные требуют:

приглашения от администратора - вы получаете ссылку‑приглашение;

одобрения заявки- администратор может включить зал ожидания и вручную одобрять каждого нового участника.

Функция уже доступна пользователям.

Зачем это нужно

В приватных каналах доступны привычные форматы: фото, видео, заметки, а также голосовые сообщения и видеокружки. Поэтому данная функция будет полезна широкому кругу пользователей:

Семья и друзья Коммуникация внутри компаний и коллектива Организация мероприятий, клубы по интересам

Как создать приватный канал

Для создания приватного канала в МАХ необходимо обновить приложение до последней версии, затем:

перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана, выбрать опцию «Создать приватный канал», установить главное фото, придумать название и описание, по желанию добавить подписчиков из числа контактов в МАХ, нажать на кнопку «Создать канал».

Появление приватных каналов - еще один важный шаг в развитии МАХ. Он показывает, что команда платформы прислушивается к запросам пользователей на более гибкие настройки приватности. Сейчас укрепляется позиция МАХ как площадки, где можно не только потреблять контент, но и эффективно организовывать совместную деятельность.

По данным пресс-службы сервиса, в MAX уже 89 млн зарегистрированных пользователей, а суточный охват - 60 млн. Публичных каналов - более 150 тыс.

А вы уже успели оценить новую функцию? Делитесь впечатлениями в комментариях!