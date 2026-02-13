В MAX появились приватные каналы
Что такое приватные каналы?
Приватный канал на МАХ - это сообщество, доступ к которому строго ограничен. В отличие от открытых каналов, где подписаться может любой желающий, приватные требуют:
приглашения от администратора - вы получаете ссылку‑приглашение;
одобрения заявки- администратор может включить зал ожидания и вручную одобрять каждого нового участника.
Функция уже доступна пользователям.
Зачем это нужно
В приватных каналах доступны привычные форматы: фото, видео, заметки, а также голосовые сообщения и видеокружки. Поэтому данная функция будет полезна широкому кругу пользователей:
Семья и друзья
Коммуникация внутри компаний и коллектива
Организация мероприятий, клубы по интересам
Как создать приватный канал
Для создания приватного канала в МАХ необходимо обновить приложение до последней версии, затем:
перейти в раздел «Чаты»,
нажать на «+» в верхней части экрана,
выбрать опцию «Создать приватный канал»,
установить главное фото, придумать название и описание,
по желанию добавить подписчиков из числа контактов в МАХ,
нажать на кнопку «Создать канал».
Появление приватных каналов - еще один важный шаг в развитии МАХ. Он показывает, что команда платформы прислушивается к запросам пользователей на более гибкие настройки приватности. Сейчас укрепляется позиция МАХ как площадки, где можно не только потреблять контент, но и эффективно организовывать совместную деятельность.
По данным пресс-службы сервиса, в MAX уже 89 млн зарегистрированных пользователей, а суточный охват - 60 млн. Публичных каналов - более 150 тыс.
А вы уже успели оценить новую функцию? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию