Китайский юань vs доллар: какую валюту выгоднее держать россиянам для поездок и сбережений в I квартале 2026 года

Выбор между USD и CNY в начале 2026 года для россиян определяется не только силой валют, а прежде всего практикой: доступностью покупки/снятия, комиссиями, ограничениями на наличные и переводами, а также тем, куда именно вы едете и где планируете тратить деньги.

По официальным курсам Банка России, установленным с 24 января 2026 года: 1 USD = 75,9246 ₽, 1 CNY = 10,8724 ₽.

Доллар США (USD)

Когда удобен

Поездки почти в любую страну: доллар проще обменять на месте, он широко используется в международных расчетах.

Резерв на экстренный случай: если нужна валюта, которую проще всего поменять в аэропорту/отеле/обменнике.

Что учитывать россиянам в I квартале 2026

По операциям в долларах чаще встречаются дополнительные проверки, комиссии и ограничения со стороны банков и платежной инфраструктуры.

По наличной валюте действуют режимы ограничений и продлений - это снижает удобство доллара, если вы рассчитываете докупить/снять наличные в последний момент.

Практический вывод по USD для поездок: если едете не в Китай, доллар обычно остается самым удобным вариантом для обмена, но покупать его лучше заранее и сравнивать условия (разница в курсе и комиссиях может быть существенной).

Китайский юань (CNY)

Когда удобен

Поездка в Китай: юань - базовая валюта расходов, и вы избегаете двойной конвертации (RUB→USD→CNY или RUB→EUR→CNY).

Часть сбережений: юань может дополнять валютную структуру накоплений, если вы хотите снизить зависимость от одной валюты.

Риски и ограничения

Нельзя считать, что юань полностью избавляет от ограничений: возможны банковские лимиты, проверки и комиссии по отдельным операциям.

Ликвидность за пределами Азии ниже: в ряде стран юань сложнее обменять быстро и по хорошему курсу.

Курс сильнее зависит от политики регулятора (Китай активнее управляет параметрами валютного режима, чем США). Это уменьшает рыночную предсказуемость для частного инвестора.

Практический вывод по CNY для поездок: юань имеет смысл брать в первую очередь под Китай. Для большинства других направлений он реже бывает оптимальным решением.

Что выгоднее в I квартале 2026: короткая схема выбора

Если цель - поездка

Китай → CNY (основная валюта расходов).

Любые другие страны → USD как наиболее обменный вариант, но разумно часть держать в валюте страны поездки, если она легко доступна (это уменьшает потери на конвертации).

Если цель - сбережения на 1 квартал 2026

Практичнее не выбирать одну валюту, а разделить риски: часть в USD (за универсальность и ликвидность), часть в CNY (как альтернативная ось).

Дополнительно учитывайте, что с 8 декабря 2025 года для граждан России сняты лимиты на переводы валюты за рубеж (при сохранении отдельных ограничений для некоторых категорий нерезидентов) - это повышает ценность безналичной стратегии и снижает зависимость от наличных.

В I квартале 2026 года USD чаще выгоднее для поездок (за счет универсальности обмена), а CNY - рациональнее для поездок в Китай и как часть диверсификации. Лучший практический подход для сбережений - не спор «юань или доллар», а комбинация с учетом ваших маршрутов, сроков и реальных банковских комиссий.