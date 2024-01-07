Присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам Клерк.ру!

Тогда вам точно нужно подписаться на каналы Клерка в телеграм.

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Мы публикуем новые материалы каждый день, чтобы вы всегда были в курсе последних изменений в бухгалтерском учете и налогообложении. Наши эксперты регулярно проводят вебинары, посвященные повышению уровня знаний и опыта. Мы также предлагаем скидки на курсы повышения квалификации для бухгалтеров.

Надеемся, наши каналы станут для вас надежной информацией и поддержкой. Вы сможете найти сотрудника или разместить вакансию.

Оставляйте комментарии под постами, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Мы всегда открыты для общения и обмена мнениями.

Давайте вместе сделаем бухгалтерский учет проще и эффективнее!

Почему так много каналов и что это все значит

«Красный уголок бухгалтера» — это телеграм-канал для бухгалтеров, где можно получать консультации от коллег. Он действует как активный форум с примерно 19 000 подписчиками. Чтобы задать вопрос, используйте бота @kubklerk_bot, и вы сможете получить ответы с помощью системы комментариев. «Чат бухгалтеров» — это место для тех, кто хочет мгновенно найти ответы на свои вопросы или почитать что волнует бухгалтеров в эту секунду. В этом чате всегда онлайн около 6 000 бухгалтеров. Подписывайтесь на него, и лучше сразу отключите комментарии. «Бухмолния» предлагает короткие, но полные новости для бухгалтеров и предпринимателей. Здесь выходит примерно по одной новости в час, что позволяет подписчикам быть в курсе событий, не пропуская важное. В этом канале, независимом от Клерка, работает своя редакция. У него около 7000 подписчиков, и комментарии включены. «Ночной бухгалтер» — это канал, где ежедневно публикуется один обзор бухгалтерских событий. Редакция «Клерка» собирает все актуальные новости и представляет их в виде удобного обзора. Этот канал идеален для тех, кто предпочитает получать всю информацию сразу в одном посте, не отвлекаясь на поиск новостей. У Ночного бухгалтера около 3 000 подписчиков. «Бухгалтер ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» — специализированный канал, созданный для поддержки бухгалтеров, работающих на территориях, где произошла смена системы бухгалтерских законов. Этот ресурс предназначен для облегчения перехода и адаптации к новым условиям работы. Подписка рекомендуется всем бухгалтерам, кто оказался в подобной ситуации. На данный момент у канала около 1 000 подписчиков. «Бухучет и налоги» — полная копия новостной ленты Клерка. Все новости и статьи с сайта Клерка автоматически публикуются в этом канале, позволяя читателям удобно следить за актуальной информацией прямо в Телеграме. У канала примерно 16 000 подписчиков, и в нём включена функция комментариев. «Бухджоб — вакансии для бухгалтеров»– в этом канале публикуются вакансии для бухгалтеров и специалистов в сфере финансов, которые размещаются на сайте Клерк. Если вы хотите опубликовать вакансию, это можно сделать бесплатно на Клерке по этой ссылке, и она автоматически появится в канале Бухджоб. Канал насчитывает около 6000 подписчиков, и в нем включена функция комментариев. «Бухантер — резюме бухгалтеров» — это место, где бухгалтеры и специалисты в области финансов могут искать работу. В этом канале создана база резюме бухгалтеров и финансистов. Чтобы разместить своё резюме бесплатно, можно воспользоваться формой на сайте «Клерк»: Разместить резюме на Клерке. На канал подписано около 3 000 человек, включена функция комментариев. Есть поиск по городам и тегам «Подработка для бухгалтеров.Болталка» — это чат, созданный по инициативе главных бухгалтеров. В этом чате они обмениваются мнениями и опытом по вопросам найма и взаимоотношений в рабочих коллективах. Также здесь аутсорсеры делятся своими знаниями и практическими советами. Это место для обсуждения проблем и нахождения решений, связанных с профессиональной деятельностью бухгалтеров.

Вот несколько обзоров из этого чата: