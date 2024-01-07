spastuh
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам Клерк.ру!

Бухгалтеры, вы ищете актуальную информацию, полезные советы и инструменты для работы?
16 4
Присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам Клерк.ру!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Тогда вам точно нужно подписаться на каналы Клерка в телеграм.

Присоединяйтесь в один клик ко всем бухгалтерским каналам Клерка:

Присоединиться

Мы публикуем новые материалы каждый день, чтобы вы всегда были в курсе последних изменений в бухгалтерском учете и налогообложении. Наши эксперты регулярно проводят вебинары, посвященные повышению уровня знаний и опыта. Мы также предлагаем скидки  на курсы повышения квалификации для бухгалтеров.

Надеемся,  наши каналы станут для вас надежной информацией и поддержкой. Вы сможете найти сотрудника или разместить вакансию. 

Оставляйте комментарии под  постами, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Мы всегда открыты для общения и обмена мнениями.

Давайте вместе сделаем бухгалтерский учет проще и эффективнее!

Почему так много каналов и что это все значит

  1. «Красный уголок бухгалтера» — это телеграм-канал для бухгалтеров, где можно получать консультации от коллег. Он действует как активный форум с примерно 19 000 подписчиками. Чтобы задать вопрос, используйте бота @kubklerk_bot, и вы сможете получить ответы с помощью системы комментариев.

  2. «Чат бухгалтеров» — это место для тех, кто хочет мгновенно найти ответы на свои вопросы или почитать что волнует бухгалтеров в эту секунду. В этом чате всегда онлайн около 6 000 бухгалтеров. Подписывайтесь на него, и лучше сразу отключите комментарии.

  3. «Бухмолния» предлагает короткие, но полные новости для бухгалтеров и предпринимателей. Здесь выходит примерно по одной новости в час, что позволяет подписчикам быть в курсе событий, не пропуская важное. В этом канале, независимом от Клерка, работает своя редакция. У него около 7000 подписчиков, и комментарии включены.

  4. «Ночной бухгалтер» — это канал, где ежедневно публикуется один обзор бухгалтерских событий. Редакция «Клерка» собирает все актуальные новости и представляет их в виде удобного обзора. Этот канал идеален для тех, кто предпочитает получать всю информацию сразу в одном посте, не отвлекаясь на поиск новостей. У Ночного бухгалтера около 3 000 подписчиков.

  5. «Бухгалтер ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» — специализированный канал, созданный для поддержки бухгалтеров, работающих на территориях, где произошла смена системы бухгалтерских законов. Этот ресурс предназначен для облегчения перехода и адаптации к новым условиям работы. Подписка рекомендуется всем бухгалтерам, кто оказался в подобной ситуации. На данный момент у канала около 1 000 подписчиков.

  6. «Бухучет и налоги» — полная  копия новостной ленты Клерка. Все новости и статьи с сайта Клерка автоматически публикуются в этом канале, позволяя читателям удобно следить за актуальной информацией прямо в Телеграме. У канала примерно 16 000 подписчиков, и в нём включена функция комментариев.

  7. «Бухджоб — вакансии для бухгалтеров»– в этом канале публикуются вакансии для бухгалтеров и специалистов в сфере финансов, которые размещаются на сайте Клерк. Если вы хотите опубликовать вакансию, это можно сделать бесплатно на Клерке по этой ссылке, и она автоматически появится в канале Бухджоб. Канал насчитывает около 6000 подписчиков, и в нем включена функция комментариев.

  8. «Бухантер — резюме бухгалтеров» — это место, где бухгалтеры и специалисты в области финансов могут искать работу. В этом канале создана база резюме бухгалтеров и финансистов. Чтобы разместить своё резюме бесплатно, можно воспользоваться формой на сайте «Клерк»: Разместить резюме на Клерке. На канал подписано около 3 000 человек,  включена функция комментариев. Есть поиск по городам и тегам

  9. «Подработка для бухгалтеров.Болталка» — это чат, созданный по инициативе главных бухгалтеров. В этом чате они обмениваются мнениями и опытом по вопросам найма и взаимоотношений в рабочих коллективах. Также здесь аутсорсеры делятся своими знаниями и практическими советами. Это место для обсуждения проблем и нахождения решений, связанных с профессиональной деятельностью бухгалтеров.

Вот несколько обзоров из этого чата:

Начать дискуссию

Логотип Институт типовых решений — Производство
Институт типовых решений — Производство
Налог на прибыль

Учет налога на прибыль в «1C:ERP»

Рассказываем, как осуществляется учет налога на прибыль в системе «1C:ERP».

Учет налога на прибыль в «1C:ERP»
43
Налог на сверхприбыль

Какие регионы собрали больше всего налога на сверхприбыль

По данным ФНС больше всего windfall tax собрали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

28
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам Клерк.ру!

Бухгалтеры, вы ищете актуальную информацию, полезные советы и инструменты для работы?

Присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам Клерк.ру!
16
Логотип Арбис
Арбис

Бесплатные возможности облачной 1С

«1C:Фреш» представляет собой сервис по типу облака, в котором клиенты смогут пользоваться обычными программами 1С через интернет. То есть с помощью любого браузера на собственном устройстве возможно настроить бухучет, налоговый учет, а также управленческий и даже сдачу готовых отчетов.

Бесплатные возможности облачной 1С
123
Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

1,2 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вводить остатки по налоговому учету для ОСНО в 1С?

Добрый день. Переход на ОСНО с 1 января. Ввод начальных остатков в программе 1с уже был для усн расходы (середина 2023 года). Как же теперь вводить остатки по налог.учету для ОСНО? Просто менять дату на новую 31.12.2023?

20
Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

Иллюстрация: freepik/freepik
181

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Налоги, взносы, пошлины

С 1 января 2024 года введен курортный сбор в Туапсе и Новороссийске. В Санкт-Петербурге сбор начнут взимать с 1 апреля

В текущем году пополнился список городов и населенных пунктов России, в которых будут взимать курортный сбор с туристов.

84
Логотип Клерк
Клерк
Онлайн-кассы

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
1,1 тыс.
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!

Исследование подтверждает: маркетплейсы рулят.

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!
550
ФСБУ

Какие ПБУ и ФСБУ будут действуют в 2024 году

В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.

937
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

7 важных дел января для руководителя

Зимние каникулы дают шанс выдохнуть и перезагрузиться. Предлагаем топ-7 задач, которые помогут влиться в рабочий ритм после праздников.

7 важных дел января для руководителя
5
210
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?

Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".

20
Первичные документы

Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
576
Подотчет, командировки

Оформление командировки в 2024 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить

Иллюстрация: pressfoto/freepik
67,4 тыс.
Система быстрых платежей

🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.

194
6-НДФЛ

В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.

2
1,2 тыс.
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Год открылся ростом доллара и индекса, недвижка на чиле, крипто-ETF на паузе. Воскресный инвестдайджест

Год начался, как и положено, вяло. Под тяжестью оливье рубль немного подешевел, индекс немного подрос, крипто-ETF подождут, хлеб прошлогодний, а оптимизм свежий. Я отдыхал и не пополнил свой портфель новыми активами, но рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

28
Маркетплейсы

Wildberries запускает платёжный сервис для покупателей

Ozon использует купленный банк так же, но с опережением: уже есть дебетовая карта, вклады и планы на брокерский сервис.

241
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Карьера бухгалтера

Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»

Поиск работы становится всё более целенаправленным и требует особого подхода, особенно для бухгалтеров. Один из самых эффективных способов найти работу в штате – это использование сайта HeadHunter. Этот ресурс доказал свою эффективность для многих специалистов.

Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»
1
1,8 тыс.