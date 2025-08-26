Как считать отпускные с 1 сентября 2025, что изменится в трудовом кодексе и как увольнять призывников

Коротко о самом важном — что нужно знать бухгалтеру, где не ошибиться, и какие нововведения наступят уже завтра в актуальных разборах от экспертов «Клерка».
Как уволить сотрудника, которому пришла повестка
Можно ли уволить сразу? А если у него контракт? А если он просто сказал, что «уедет в среду»? Собрали четкую инструкцию по увольнению в связи с призывом на военную службу. Какие документы оформить, на что сослаться в ТК и как рассчитаться с призывником.
С 1 сентября 2025 меняется порядок расчета среднего заработка
Если вы считали средний заработок по старинке, пора обновлять шаблоны. С 1 сентября вступают в силу изменения, которые затронут расчеты выходного пособия, больничных и отпускных. Важно — несмотря на появляющиеся в интернете сообщения о замене значения 29,3 на 21,6, эти данные являются ошибочными. Разбираем, что поменяется и как не ошибиться в формулах.
Читать 👉 Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор
Что нового в Трудовом кодексе: обзор ключевых правок
Работать станет не проще. Но понятнее. С 1 сентября в ТК вносят поправки, которые касаются:
Премий и депремирования;
Регулирования труда «особенных» сотрудников (транспортники, подростки и не только);
Признаков трудовых отношений;
И уточнений по полной материальной ответственности.
Если вы ведете кадры, пройти мимо материала не получится.
Читать 👉 Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года — что важно знать
Новый закон по борьбе с мошенниками: как это затронет бизнес
Мессенджеры под запретом, звонки с пометкой, банки зажимают наличку. Это попытка государства затруднить жизнь мошенникам. Что должен знать бизнес, чтобы не вляпаться, и к каким новым правилам стоит готовиться уже сейчас.
Читать 👉 Как новый закон по борьбе с мошенниками скажется на бизнесе
Все и сразу с подпиской Клерк.Плюс
Вы уже заметили, что хорошие материалы обрываются на самом интересном месте? Так вот, с Клерк.Плюс вы читаете экспертные разборы полностью, заказываете персональные экспертные статьи от профессионалов и смотрите вебинары в любое время, пока кто-то другой пытается разобраться в изменениях на форумах.
Подписка экономит время и прилично прокачивает бухгалтера в 2025.
Начать дискуссию