Светлана Пастух
Дайджест Клерк.Консультации #1: налоговые консультации, маркетплейсы, НДС, УСН, ИИ-помощник

Если вы столкнулись со сложной ситуацией на работе и нужен срочный совет, то обратитесь к экспертам «Клерка». В течение нескольких часов вы получите подробный ответ с рекомендациями. Выберете пакет консультаций и получите доступ к базе проведенных консультаций — более 20 тыс. ответов экспертов на разные вопросы в вашем распоряжении.

Новые консультации с правильными ответами от ИИ-помощника

Мы собрали последние консультаций с одобренными ответами ИИ-помощника и экспертами Клерка.

По теме Маркетплейсы

По теме НДС

По теме УСН

Сервис Клерк.Консультации — реальная помощь в работе. Попробуйте задать свой вопрос — и убедитесь сами, насколько удобно иметь такую поддержку под рукой.

Что такое Клерк.Консультации

Зачем тратить часы на форумы или платить дорого за советы консалтеров, если в Клерк.Консультациях уже есть готовые ответы по налогам, кадрам, бухучету и бизнесу? Каждый день появляются новые решения от экспертов с нормативной базой. Удобный поиск по ключевым словам сразу выдает разборы похожих кейсов — экономия времени.

ИИ-помощник в консультациях

В сервисе работает ИИ-помощник. Он сразу предлагает решение, а эксперты проверяют и при необходимости корректируют ответ. Ошибки бывают, но их уже немного, и чем больше вопросов задают пользователи, тем точнее становится система. Проверить работу помощника можно прямо сейчас в Клерк.Консультации.

Тарифы

1 консультация (2000 ₽) — Отличный вариант, если вопрос один, но конкретный. Доступ к базе, отключение рекламы и приватность в комплекте. Задать вопрос можно прямо сейчас.

Просмотр базы консультаций (499 ₽/мес) — если вы любите поискать готовые решения. В базе уже более 20 000 решенных вопросов от экспертов. Кроме того, в этот тарифе еще: отключение рекламы на Клерке и доступ к разборам, мини-курсам и конспектам вебинаров. Вот тут писали подробнее об этом тарифе. Он правда, крутой. Подключить

Клерк.Премиум (от 2 499 ₽/мес) — Месячная подписка, в которую входят две консультации с экспертами, доступ к базе онлайн-курсов для бухгалтеров, разборы законов, мини-курсы, конспекты вебинаров, а также сервисы проверки контрагентов и ИИ-помощник. Удобный вариант, если хотите объединить обучение, инструменты и практическую помощь в одном пакете.

Пакет на 20 консультаций (24 000 ₽) — Экономия почти 80%. Срок действия — 6 месяцев. Вопросы можно использовать постепенно. Подходит, если вы бухгалтер или ИП, которому регулярно прилетают странные ситуации.

Пакет на 50 консультаций (45 000 ₽) — Идеален для тех, кто работает с бухучетом на постоянке или ведет несколько клиентов. Срок действия тоже 6 месяцев.

Тарифы можно подключить по этой ссылке.

Дата публикации: 08.09.2025, 21:41

  • Людмила Тимофеева

    Интересно, как ИИ-помощник справляется с более сложными и нестандартными вопросами, требующими глубокого анализа и творческого подхода.

