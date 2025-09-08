Новые консультации с правильными ответами от ИИ-помощника
Мы собрали последние консультаций с одобренными ответами ИИ-помощника и экспертами Клерка.
Какие расходы можно учесть при УСН у компании, которая сдает в аренду нежилую недвижимость (и свою, и чужую как посредник), при этом у нее есть сотрудники и арендованный офис.
Какие документы должен принести сотрудник для оформления декрета и какие бланки работодателю нужно подготовить для отпуска по беременности и родам, а также для отпуска по уходу за ребенком до 1,5 и до 3 лет.
Как платить налоги, если уезжаешь за границу и теряешь статус налогового резидента: что выгоднее — работать по трудовому договору (где ставка НДФЛ может стать 30%) или оформить ИП на УСН.
Как учесть НДС при возврате аванса, если изначально часть сделки облагалась налогом: какую сумму налога можно взять к вычету и что делать с остатком уплаченного НДС.
Какую сумму нужно показать в разделе 7 декларации по НДС при переуступке права требования займа: остаток долга и процентов или сумму, за которую долг был уступлен.
Интересно, как ИИ-помощник справляется с более сложными и нестандартными вопросами, требующими глубокого анализа и творческого подхода.