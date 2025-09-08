Дайджест Клерк.Консультации #1: налоговые консультации, маркетплейсы, НДС, УСН, ИИ-помощник

Тарифы

1 консультация (2000 ₽) — Отличный вариант, если вопрос один, но конкретный. Доступ к базе, отключение рекламы и приватность в комплекте. Задать вопрос можно прямо сейчас.

Просмотр базы консультаций (499 ₽/мес) — если вы любите поискать готовые решения. В базе уже более 20 000 решенных вопросов от экспертов. Кроме того, в этот тарифе еще: отключение рекламы на Клерке и доступ к разборам, мини-курсам и конспектам вебинаров. Вот тут писали подробнее об этом тарифе. Он правда, крутой. Подключить

Клерк.Премиум (от 2 499 ₽/мес) — Месячная подписка, в которую входят две консультации с экспертами, доступ к базе онлайн-курсов для бухгалтеров, разборы законов, мини-курсы, конспекты вебинаров, а также сервисы проверки контрагентов и ИИ-помощник. Удобный вариант, если хотите объединить обучение, инструменты и практическую помощь в одном пакете.

Пакет на 20 консультаций (24 000 ₽) — Экономия почти 80%. Срок действия — 6 месяцев. Вопросы можно использовать постепенно. Подходит, если вы бухгалтер или ИП, которому регулярно прилетают странные ситуации.

Пакет на 50 консультаций (45 000 ₽) — Идеален для тех, кто работает с бухучетом на постоянке или ведет несколько клиентов. Срок действия тоже 6 месяцев.

Тарифы можно подключить по этой ссылке.